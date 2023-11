Settimo appuntamento a Catanzaro per la XIII edizione del corso di aggiornamento “Gli odontoiatri al servizio delle famiglie”

Settimo appuntamento per la XIII Edizione del Corso di aggiornamento in odontoiatria “Gli odontoiatri al servizio delle famiglie”, organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro presieduta dal dottor Salvatore De Filippo.

Gli incontri multidisciplinari, che continueranno fino al mese di novembre, sono costruiti per discutere e per aggiornarsi sulle problematiche più nuove nel campo dell’Odontoiatria, per un totale di 48 crediti formativi attribuiti.

Nella sala “C. Catuogno” dell’Ordine dei Medici del capoluogo, sabato scorso, al centro dell’incontro formativo un approfondimento affidato dottor Roberto Rossi sul ruolo del volume dei tessuti molli peri-plantari. Questo nuovo appuntamento segue la lezione dello scorso 7 ottobre con la relazione del dottor Attilio Sommella, che ha illustrato ai presenti le modalità di preparazione per faccette degli elementi dentari eseguendole dal vivo.

“Trovo questa iniziativa importante, l’intento formativo e il confronto tra specialisti consente di crescere attraverso un approccio immediato e positivo. Sono molti anni che ho modo di frequentare questo corso di formazione – afferma il dottor Rossi – che è cresciuto nel tempo, in termini di qualità e di eccellenze a confronto, senza perdere di vista l’obiettivo prioritario che è quello di pensare ai pazienti. Il messaggio che dobbiamo trasmettere è quello che i denti possono essere salvati. Capita che ci sono denti estratti che potrebbero essere salvati, o addirittura che sono ancora sani”.

Il messaggio più importante da trasmettere, secondo il dottor Rossi, è che i denti si possono salvare se i pazienti seguono le indicazioni e se rispondono ai richiami ed ai controlli periodici. “Ci sono denti ancora recuperabili – spiega ancora Rossi – che invece vengono estratti, mentre potrebbero essere mantenuti. E’ necessario porre la massima attenzione alle esigenze dei nostri pazienti, non solo in termini di cura ma anche e soprattutto in temini di fiducia”.

Il prossimo appuntamento con il corso è l’ultimo di questo ciclo di lezioni, a chiudere con le relazioni sarà la professoressa Monica Pentenero che introdurrà il tema “Patologia orale, Interpretare la sintomatologia del paziente con un corretto approccio per evitare errori diagnostici e terapie inappropriate”.

A conclusione, per i partecipanti, l’esecuzione dei test finali, vertenti sull’intero ciclo di relazioni, per l’assegnazione dei crediti formativi.

La segreteria organizzativa e provider è dell’Agenzia Present&Future.