Lamezia Terme: il programma delle celebrazioni per la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme comunica che oggi sabato 4 novembre, si celebrerà la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

Un evento che si erge a monito per evocare il valore insito nell’essere parte integrante della Nazione italiana, sottolinearne il necessario ideale dell’appartenenza, e rappresenta altresì, un segno tangibile finalizzato a sottolineare il ruolo cruciale che le Forze Armate svolgono nel preservare l’incolumità del territorio nonché la protezione fisica e psicologica di ciascun cittadino.

In tale solenne occasione, si intende rendere omaggio, in particolare, a coloro che hanno sacrificato le proprie esistenze in ossequio all’ideale di Patria e all’assolvimento del dovere, principi saldi che continuano a permeare il tessuto temporale e che costituiscono il paradigma esistenziale sia dei militari di epoche passate che di quelli contemporanei.

A nome di tutta la Cittadinanza, il Sindaco, avv. Paolo Mascaro, si recherà a deporre una corona di fiori nei tre ex comuni secondo il seguente orario:

ore 9,00, Delegazione Comunale di Sant’Eufemia Lamezia

ore 10,00 Monumento dei Caduti Piazza 5 Dicembre, Sambiase

ore 11,00 Monumento dei Caduti su Corso Numistrano, Nicastro

Si informa altresì, che prenderà parte alla cerimonia commemorativa su corso Numistrano di Nicastro, il vescovo della diocesi di Lamezia terme, Sua Eccellenza, Mons. Serafino Parisi. In particolare, durante quest’ultimo momento la giornata dedicata all’Unità Nazionale sarà arricchita dalla partecipazione dell’orchestra scolastica dell’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora, la quale, mediante il potente linguaggio della musica, trasmetterà l’inequivocabile messaggio che sostiene il programma celebrativo.