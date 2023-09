Iniziative a Lamezia in occasione del Mese Mondiale dedicato alla cura dell’Alzheimer

Il Mese Mondiale dell’alzheimer, che ricorre ogni anno a Settembre, è una campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e mettere l’accento sull’importanza di diffondere la conoscenza della malattia, con particolare attenzione al trattamento post-diagnostico e al supporto per coloro che vivono con la demenza, persone ammalate e loro familiari.

La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza (rappresenta il 50-60% di tutti i casi). Il Report sullo stato globale della risposta di salute pubblica alla demenza, redatto nel 2021 dall’organizzazione Mondiale della Sanità, rileva che ci sono nel mondo 55 milioni di persone con una forma di demenza, destinate a diventare 78 milioni entro il 2030 e 139 milioni entro il 2050. Ogni 3 secondi una persona si ammala di demenza. In Italia si stima che la demenza colpisca oltre 1.480.000 persone.

L’Associazione per la Ricerca Neurogenetica odv (ARN) di Lamezia Terme per l’occasione ha organizzato tre eventi a Lamezia e uno ad Amantea per supportare, anche in un’ottica di vicinanza solidale, “Casa Alzal”.

Il primo evento si terrà presso il Chiostro Caffè Letterario, piazzetta San Domenico a Nicastro, a partire da Martedì 19 Aprile 2023.

Si tratta di una mostra fotografica dal titolo “Ogni vita è un capolavoro”.

L’idea del progetto vuole diffondere una nuova cultura dell’invecchiamento e contrastare gli effetti dello stigma connesso alle malattie dell’invecchiamento.

Per realizzare i 33 ritratti che saranno esposti, ispirati a quadri ed opere famose dal 1.400 ad oggi, sono stati coinvolti 41 anziani della residenza G. Menegazzi (Tv) che si sono prestati volentieri a fare da modelli.

Grazie alla collaborazione di più di 60 operatori ed addetti ai lavori ed alla dedizione ed al talento dei due fotografi Bruno De Martin e Roberto Volpin, è stata realizzata una mostra in grado di emozionare e di trasmettere un grande senso di umanità, mostrando come la vita anche quando insorge una malattia come quella di Alzheimer, non perda il suo valore rimanendo un capolavoro degno di essere raccontato, non solo con le parole.

Sabato 23 settembre 2023 dalle ore 17:30 sempre presso il Chiostro Caffè Letterario ci sarà la presentazione del libro dal titolo “È ancora la mia Lì” di Gabriele Soriani, edito da Officine Editoriali da Cleto e le prefazioni di Amalia C. Bruni e Teresa Dattilo.

L’autore, avvocato di Vibo Valentia, nelle pagine del suo libro raccoglie la storia di “Lì” malata di alzheimer, attraverso il racconto di Francesco, suo fraterno amico e collega.

Domenica 24 Settembre invece si terrà la quinta edizione di “Cammina con noi, per non dimenticare chi dimentica”.

L’iniziativa rientra nel progetto “alimentazione e attività fisica, una intesa vincente” che l’ARN odv ha proposto nei vari anni per sostenere la sana e corretta alimentazione e l’attività fisica per tutti.

L’evento, che fa parte dell’iniziativa nazionale “MARATONA ALZHEIMER IN 100 PIAZZE 2023” organizzata dalla Fondazione Maratona Alzheimer di Mercato Saraceno (FC), prevede una “camminata” che partirà dalla Chiesa Santa Maria Goretti a Sambiase con arrivo a Casa Alzal (circa 900 metri) dove si terranno le premiazioni con momenti conviviali e di spettacolo.

L’ultimo evento si terrà ad Amantea, dove l’ARN odv sta gestendo un Caffè Alzheimer della Regione Calabria, e prevede una camminata con percorso e data da definire.

L’ARN odv sarà presente in tutte le iniziative con un banchetto per la raccolta fondi e la distribuzione di gadget.