Ecologia integrale, venerdì se ne discuterà all’Università Magna Graecia di Catanzaro

Venerdì 15 Settembre, alle ore 10.30, presso l’Aula Giovanni Paolo II del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di Catanzaro, avrà luogo un incontro promosso dall’Ufficio per la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace diretto da Don Roberto Corapi, in collaborazione con il Centro di ricerca“ Digit Lab Law” diretto dal Prof. Antonio Viscomi, dal titolo “Coltivare e custodire. Un’ecologia integrale per il tempo delle grandi transizioni”. Interverranno all’incontro, introdotto e moderato dal Prof. Antonio Viscomi (Professore UMG di Diritto del Lavoro): Don Roberto Corapi (Direttore della Pastorale Universitaria e Cappellano UMG), i Prof.ri Annarita Trotta (Professoressa UMG di Economia degli Intermediari finanziari) e Alberto Scerbo (Professore UMG di Filosofia del Diritto), i giovani studiosi UMG Roberta Pittelli, Mariagrazia Lamannis e Sebastian Ciancio. Previste le testimonianze del giovane imprenditore Dott. Andrea Rotundo e della Dott.ssa Isolina Mantelli (Presidente del Centro Calabrese di solidarietà).

Oltre al Rettore UMG e al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia UMG, sarà presente all’iniziativa l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. Claudio Maniago, a cui verranno affidate le conclusioni.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.