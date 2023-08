A Lamezia Terme successo per la serata celebrativa del premio “Liriche e Note”

Un autentico successo di pubblico ed emozioni, questa, in estrema sintesi, è stata la serata celebrativa del premio “Liriche e Note” organizzata dalla associazione culturale San Nicola, che si è svolta lo scorso 9 agosto presso lo stabilimento Terme Caronte a Lamezia Terme.

L’associazione culturale San Nicola, guidata da suo vibrante presidente Pino Morabito, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere l’arte e la cultura nel lametino e nell’intera Calabria, regalando al pubblico una serata nella quale celebrare il talento di tante eccellenze regionali e creando un momento di condivisione e celebrazione per l’intera comunità.

La location dello stabilimento Terme Caronte ha incorniciato questo evento in modo magnifico: lo splendore del posto, il verde della natura e le luci soffuse hanno creato un’atmosfera da sogno che ha accolto al meglio la magia della musica del maestro trombettista Roberto Fabietti, direttore della Filarmonica della città di Chiusi, il quale ha aperto la serata con un’esibizione nel boschetto delle terme.

L’evento ha catturato l’attenzione del pubblico anche grazie alla presenza di tante eccellenze calabresi, che si sono alternati ai microfoni e alle domande dei due presentatori: Giovanni Mazzei e Luisa Vaccaro. Questi elementi hanno contribuito a generare emozioni intense e a rendere la serata davvero memorabile per tutti i partecipanti.

Sono stati premiati imprenditori che rappresentano un punto fermo per le proprie comunità, specialmente in questi periodi di incertezza; realtà locali dinamiche e brillanti che hanno contribuito ad affermare il nome di Lamezia Terme e della regione Calabria in tutta Italia e addirittura nel mondo. Fra i premiati figurano: il gruppo Sorinat, gruppo della grande distribuzione a marchio CONAD, che rappresenta una certezza per la città di Lamezia; l’azienda Callipo, uno dei marchi calabresi più conosciuti al mondo; l’azienda Auto Ionà, diventata punto di riferimento in Calabria per tanti brand automobilistici internazionali; Casa Mastroianni, che esporta in tutto il mondo la pasticceria e la golosità di Lamezia Terme e della Calabria.

Ma non sono stati premiati solo imprenditori, c’è stato spazio anche per il ricordo e la solidarietà. Momenti di sentito coinvolgimento hanno accompagnato le immagini della tragedia di Steccato di Cutro e le parole del sindaco del centro jonico, Antonio Ceraso, il quale, commosso ha ricordato gli attimi di quella immensa sciagura e solidarietà dei suoi concittadini. Il momento della consegna del premio, avvenuta insieme al sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e al sindaco di Falerna Francesco Stella, hanno rappresentato un momento importantissimo non solo per l’associazione San Nicola ma per tutta la città di Lamezia Terme.

Sempre sulla scia del ricordo, non tragico ma lieto, il premio speciale dedicato alla memoria dell’avv. “Rosanna Cataudo” è andato alla memoria del giudice Sandro Giulio Garofalo, per lungo tempo presidente e faro del tribunale di Lamezia Terme. Il premio è stato consegnato al figlio Gianni Garofalo, attuale presidente del presidio giudiziario lametino.

E poi gli artisti, grandi protagonisti della serata! Le poesie di Salvatore De Biase, magistralmente interpretate da Eugenio Carnovale e Pino Mete del gruppo teatro dell’associazione, hanno dato voce alle storie e alle passioni che bruciano nei nostri cuori, catturando il pubblico e trascinandolo in un turbine di sentimenti.

Fra i momenti di maggiore partecipazione senz’altro l’esibizione dell’attore Gianni Pellegrino, il quale ha ammaliato il pubblico con i suoi pezzi teatrali: sublime connubio di comicità e riflessione. Il Re del Peperoncino si è confermato un autentico trascinatore, nonché professionista esemplare, che ha conquistato la platea con simpatia e buonumore.

Grazie anche alla collaborazione con le altre realtà associative del territorio, erano presenti una delegazione del Club 500 Lamezia “Aquila Gialla” e la sezione AVIS comunale Lamezia Terme, con uno stand divulgativo.

E come non menzionare il pubblico? Gli spettatori, affascinati e rapiti, hanno condiviso questa serata di spettacolo tra lacrime, applausi fragorosi e sorrisi, mentre gli sguardi s’incrociavano in segno di comprensione e condivisione.

Un’organizzazione impeccabile resa possibile grazie a tutti i soci dell’associazione culturale San Nicola, che hanno svolto un lavoro straordinario nell’orchestrare questa serata che ha toccato l’anima di tutti. La passione e l’impegno dietro ogni dettaglio erano palpabili, e tutto ciò ha dato vita a un’esperienza indimenticabile che resterà scolpita per molto tempo nei cuori dei presenti.