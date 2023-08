“C’era una volta… Omaggio a Walt Disney: Un magico spettacolo sulla spiaggia di Montauro”

Montauro, un piccolo angolo di paradiso sulla costa, diventerà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: “C’era una volta… Omaggio a Walt Disney”. L’associazione La Radice Sociale APS porterà in scena uno spettacolo incantevole il 9 agosto dalle ore 22.00, nel suggestivo scenario della spiaggia di Montauro, regalando al pubblico una serata magica di musica e ricordi. Questo straordinario concerto in riva al mare permetterà a tutti gli spettatori di rivivere i 100 anni della Disney attraverso video, musiche e colonne sonore indimenticabili. Un viaggio emozionante nel mondo delle favole, delle avventure e dei personaggi che hanno conquistato il cuore di generazioni di spettatori di tutte le età. Il calore della sabbia sotto i piedi e l’armonia delle onde saranno il perfetto accompagnamento per gustarsi lo spettacolo comodamente seduti sulla spiaggia, immergendosi completamente nella magia e nella nostalgia del mondo Disney. “C’era una volta… Omaggio a Walt Disney” è solo uno dei tanti eventi inclusi nel calendario “Summer 2023”, una programmazione estiva di eventi culturali e spettacoli che ha preso il via a giugno e che si concluderà a settembre, abbracciando tutto il territorio di Montauro, dalla collina al mare.

In questa notte incantata, la spiaggia di Montauro diventerà una terra magica, dove la musica e le immagini trasporteranno il pubblico in un mondo di pura fantasia. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario e lasciatevi trasportare dalla magia di Walt Disney.