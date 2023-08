Premio Muricello: il rapper e scrittore reggino Kento premiato insieme a Salvatore Borsellino

Nuovo riconoscimento per Francesco “Kento” Carlo, rapper e scrittore di Reggio Calabria impegnato da sempre in progetti di valenza sociale: l’artista si aggiudica infatti l’edizione 2023 del Premio Muricello, manifestazione che da anni celebra le personalità del Sud che si distinguono per l’impegno civile e culturale.

Durante la cerimonia, prevista per il 18 agosto a San Mango D’Aquino (CZ), verrà premiato tra gli altri anche Salvatore Borsellino, attivista e fratello del magistrato antimafia Paolo, di cui porta avanti ancora oggi il messaggio di impegno, lotta alle mafie e riscatto del nostro Meridione. Un confronto quello tra Kento e Borsellino, che dimostra come linguaggi e percorsi diversi possano essere ugualmente efficaci al servizio di un bene comune e di un messaggio di lotta e libertà.

La vittoria del Muricello si inserisce in un 2023 particolarmente ricco di soddisfazioni per il rapper reggino, che quest’anno si è aggiudicato anche l’Hip-Hop Cine Fest con “Barre Aperte”, documentario in 8 puntate interamente girato all’interno delle carceri minorili italiane, e la prestigiosa Targa Tenco con la partecipazione a “Nella Notte Ci Guidano Le Stelle”, album collettivo che rilegge in chiave contemporanea i più noti canti della Resistenza italiana e internazionale.



Kento, che tiene laboratori di scrittura all’interno vari istituti penali per minori, vuole dedicare il riconoscimento proprio ai giovani detenuti: “Nella parola e nella musica spesso si trovano energie e strumenti di comunicazione inaspettati. La più grande soddisfazione, per me, è dare voce a chi di solito non ne ha, e il Premio Muricello ha il profumo della mia Calabria che vuole ascoltare, lottare, cambiare“.

L’ultimo album di Kento, “Kombat Rap” è uscito per Time 2 Rap Records il 31 marzo di quest’anno, mentre il suo podcast “Illegale” è in uscita in 18 puntate, fino ad autunno inoltrato, per Emons Record.