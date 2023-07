Presentato il cartellone estivo 2023 del Comune di Soverato (CZ): oltre 40 spettacoli

Oltre 40 spettacoli e 10 differenti location per il cartellone di eventi dell’estate 2023 di Soverato.

<<Siamo pronti a lanciare il cartellone della stagione estiva- spiga il sindaco Daniele Vacca- che da luglio animerà la città fino a fine settembre. All’interno ci sono proposte capaci di aggregare diverse generazioni, concepite non solo allo scopo di promuovere dal punto di vista turistico la nostra città, ma anche di valorizzare la ricca cultura e le opere che custodisce. Molti spettacoli di rilievo saranno a ingresso gratuito per permettere una larga partecipazione di cittadini e visitatori, accanto ai quali abbiamo inserito quelli dei partner che da sempre scelgono la cornice della nostra città come location privilegiata per le loro proposte estive>>.

<<Un percorso itinerante che tocca storia e tradizioni- spiega il vicesindaco e assessore al turismo e allo spettacolo Emanuele Amoruso- fondendole a nomi di spicco del panorama nazionale e non solo. La stagione 2023 si presenta come ricca di spunti interessanti. Il primo è dato dall’unione di proposte nazionali e locali che vogliono proiettare la nostra città fuori dai confini regionali, raccontandola non solo con spettacoli di artisti famosi, ma anche con le proposte del territorio. Un differente elemento non secondario è dato dalle location scelte. Attraverso le proposte culturali tracciamo un itinerario tra i luoghi più suggestivi della città, in cui si inserisce per la prima volta dopo un esperimento che risale al 2014, il Giardino Botanico Santicelli, il polmone verde di Soverato. É stato scelto da Armonie d’Arte Festival per cui ringraziamo la direttrice artistica Chiara Giordano con cui rinnoviamo la fortunata collaborazione che ci lega da tempo.

Nei grandi circuiti che hanno inserito la nostra località ritroviamo anche per l’estate 2023 il festival D’Autunno diretto da Antonietta Santacroce a cui siamo grati per aver scelto la nostra località proprio per l’apertura della kermesse musicale che il 17 agosto partirà dal Campo Nunzio Marino sul lungomare Europa con il concerto di Loredana Bertè tra i grandi nomi che ospiteremo insieme a Cesare Bocci, Lucrezia Lante della Rovere, Patty Pravo e Pino Strabioli, Marco Morandi che sarà l’artista della nona edizione di “Note sulle onde”, lo spettacolo musicale realizzato in riva al mare a ingresso gratuito così come il concerto di Valerio Scanu inserito nei festeggiamenti della Madonna di Porto Salvo. E ancora: gli spettacoli al teatro comunale e nella particolare location dell’ex Comac, ancora un volta concessa per le manifestazioni culturali al Comune e le proposte nel borgo di Soverato Superiore in cui, tra gli altri, ci sarà la reading teatrale “Gagini” con Fulvio Calderoni, la proiezione del documentario “La Pietà e, a settembre, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata Patrona della Città del Borgo Antico Soverato Superiore, lo spettacolo teatrale “Gagini: I segni sublimi dell’arte tra storie e leggende” a cura dalla Compagnia dei Sognattori che sarà protagonista anche nella reading “Arte, saperi e sapori” un viaggio multisensoriale tra le tradizioni che fonderà la dimensione teatrale a una degustazione dei prodotti locali e del pane realizzato con le antiche ricette del territorio.

Abbiamo poi proposte suggestive come le fontane danzanti con il fuoco o come il “Filmare festival”, il festival di cortometraggi che racconta il mare. Oltre 40 spettacoli che animeranno quasi quotidianamente la nostra città fino a settembre inoltrato. Un cartellone che è il frutto delle sinergie con tutte le associazioni del territorio che confermano la collaborazione tra l’amministrazione Comunale e le realtà che operano ogni giorno per promuovere la cultura e le tradizioni della nostra terra>>.