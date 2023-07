Torna “PANTA”, il Festival di arte e cultura di Montauro: tutte le iniziative dal 15 luglio al 21 agosto

Torna PANTA, il Festival di Arte e Cultura promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale Panta con la compartecipazione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Catanzaro e dell’Amministrazione Comunale di Montauro. Ideato da Paolo Mattia, Consigliere Provinciale con delega al turismo e alla cultura della Provincia di Catanzaro e Consigliere Comunale di Montauro, e Federico Perreca, Direttore Artistico, il festival è giunto alla sua terza edizione.

PANTA Festival richiama il nome del Santo Patrono di Montauro, San Pantaleone, ed il termine greco πάντα (tutto) perché è un contenitore aperto di idee ed espressioni. Il progetto mira alla promozione culturale e turistica dell’ambiente e del territorio, valorizzando le bellezze artistiche e storiche della Costa Ionica. L’obiettivo è anche dare spazio e visibilità ad artisti ed autori locali. Mostre d’arte, scultura, illustrazioni, fotografia, pittura, presentazioni di libri, musica ed eventi culturali per un ricco programma che si svolgerà a Montauro dal 15 Luglio al 21 Agosto 2023.

Ad aprire PANTA Festival 2023 sabato 15 Luglio la mostra scultorea “Atelier del mare” della collezione completa delle opere di Nuccio Loreti, curata per Panta Festival da Vitambiente e visitabile fino al 21 Agosto. Un progetto di “Enviroment Art” per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Attraverso le sue opere, l’artista vuole esprimere una denuncia e rappresentare la Natura “schierata” a difesa dell’Uomo, nel ribaltamento di una realtà in cui è l’Uomo il principale responsabile della distruzione della Natura in cui vive.

Giovedì 20 Luglio in programma l’interessante dibattito “Pari opportunità tra Arte e Natura” tra la Commissione Provinciale Pari Opportunità, Vitambiente e la Fondazione Pistoletto per un’azione comune nell’ottica di un sostenibile e sano sviluppo della società e della Natura. Inaugura lo stesso giorno e sarà visitabile fino al 21 Agosto la mostra illustrata “Stop waisting our present” dell’artista, visual designer ed illustratore eclettico Urto in collaborazione con la Fondazione Pistoletto ed il “Terzo Paradiso”. Le opere richiamano l’attenzione sul problema del consumo e dello spreco sia materiale che concettuale, invitando a riflettere sul nostro futuro e soprattutto sul nostro presente. L’artista, infatti, sostiene che: <<Agire adesso è necessario, lo spreco è diventato una caratteristica dominante nella nostra società che compromettendo il nostro futuro. Stiamo mettendo tutto nella plastica, i sentimenti, le idee, stiamo soffocando come se la Terra fosse chiusa in un sacchetto con poco ossigeno rimanente. Dobbiamo smettere di buttare via cose belle e importanti che hanno un significato profondo e aprire queste buste per dare ossigeno alle idee, alla cultura, alla vita>>. Questa mostra è ispirata al concetto del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, una fusione dei due paradisi precedenti: l’integrazione totale dell’umanità nella natura (Primo Paradiso) e lo sviluppo di un mondo artificiale basato su scienza e tecnologia (Secondo Paradiso). Il Terzo Paradiso è cruciale per garantire la sopravvivenza umana e richiede una riformulazione dei principi etici e dei comportamenti che guidano la vita comune. Il suo simbolo è composto da un infinito a tre cerchi consecutivi: i due cerchi esterni rappresentano le diversità e le antinomie, mentre quello centrale rappresenta la nuova umanità generata dalla fusione degli altri due.

Sabato 22 Luglio verrà presentato il libro “Aldo Moro: La verità negata” di Gero Grassi. Sarà aperto un dibattito con l’autore, politico, giornalista e scrittore moderato da Pietro Falbo, Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Nel libro l’autore ha raccolto tutto il lavoro svolto dal 2013 al 2018 dalla Commissione Moro II per la ricerca della verità sull’eccidio di via Fani.

“Un Amore così grande” è il titolo dell’esposizione fotografica di Romana Monteverde, fotografa professionista catanzarese, dedicata al Catanzaro Calcio. Il progetto è realizzato per diffondere e promuovere l’immagine sportiva ed emozionale della città di Catanzaro, attraverso le gesta della sua squadra di calcio e della sua tifoseria. Un “viaggio” fatto tramite una selezione di undici immagini che la fotografa “schiererà” sul lungomare da giovedì 27 Luglio per ripercorrere assieme un anno pieno di spettacolo ed emozioni.

Domenica 30 Luglio in calendario la presentazione del libro “Lo Spirito del Combattente” moderato da Paolo Mattia e l’allenamento collettivo di KICK BOXING. L’evento, a cura dell’Associazione Culturale e Sportiva “FUROR”, promette di essere non solo un’opportunità per scoprire i segreti dell’allenamento fisico e mentale del combattente, ma anche di fornire un’esperienza partecipativa che coinvolgerà attivamente il pubblico in un allenamento collettivo di kick boxing. L’incontro sarà dunque l’occasione per mettere in risalto l’aspetto nobile degli sport da combattimento insegnando un approccio più consapevole al ring ed al carattere educativo e formativo di queste discipline.

Venerdì 04 Agosto tornerà il grande atteso evento “Notte Azzurra”: musica, street food e festival delle birre artigianali, gustando piatti a base di pescato locale e assistendo a spettacoli musicali fino a notte inoltrata.

Domenica 06 Agosto la presentazione del libro “Cosa significa oggi essere di destra?” e dibattito con l’autore, ex deputato, giornalista, cantautore, scrittore ed attuale Responsabile della Comunicazione della Regione Lazio Marcello De Angelis. Un’occasione per parlare di valori e capisaldi della politica in un frangente storico e sociale bersagliato dall’antipolitica. A moderare l’incontro, l’avvocato Antonio lonà.

Sabato 12 Agosto si terrà “Cromatismi di Montauro tra Natura e Architetture”. Torna la gara estemporanea pittorica tra artisti provenienti da tutt’Italia organizzata da Gregorio Procopio. Intrattenimento, street food e stand degustazione del Tartufo di Pizzo Calabro.

Da domenica 13 a domenica 20 Agosto in programma “Claustro”, la collettiva d’arte targata AmatoriArte che ha l’obiettivo di creare nuovi spazi di condivisione che mettano al centro la creatività e l’arte in tutte le sue forme esponendo l’arte emergente calabrese e dando sfogo all’affanno psicologico dell’Horror Vacui, che incarna le paure più ancestrali dell’essere umano. Il progetto esprime, nello stile espositivo e nelle tematiche portanti delle opere esposte, questa fame di chiusura e quel terrore del vuoto che da sempre s’impossessano della nostra mente.

Giovedì 17 Agosto in calendario la presentazione del libro “Le spie della guerra fredda” e dibattito con l’autore, ricercatore di Intelligence, Geopolitica e Infrastrutture Critiche e scrittore Domenico Vecchiarino. Modera il prof. Giuseppe Ranieri. Il libro narra le più affascinanti storie segrete delle spie della Guerra Fredda, come in un vero romanzo di spionaggio, in cui gli agenti segreti ci rivelano un quadro inedito delle vicende storiche.

A chiudere la Terza Edizione di PANTA Festival domenica 20 Agosto la presentazione del libro “Il Sistema” di Luca Palamara, scrittore, ex magistrato, ex membro del CSM ed ex Presidente dell’ANM. In questo libro Palamara racconta cosa sia il “Sistema” che ha influenzato la politica italiana, in un intreccio tra potere, politica e magistratura. A condurre il dibattito Lino Polimeni, modera il prof. Leonardo Mellace.