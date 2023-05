“Quegli anni in gradinata est”: l’1 giugno la presentazione del libro di Igor Colombo a Lamezia Terme

E’ prevista per giovedì 1 giugno alle 18:30 la seconda uscita pubblica del libro “Quegli anni in gradinata est” edito dalla casa editrice Grafiché dello scrittore lametino Igor Colombo. Dopo il successo della prima presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 10 marzo ,la casa editrice di Antonio Perri organizza un nuovo secondo evento che si terrà presso il Bar Falvo di via Aldo Moro. Questa seconda presentazione prevede tra i relatori ospiti che hanno fatto la storia della Vigor Lamezia negli anni ottanta ed a metà degli anni duemila. Affiancheranno l’autore Igor Colombo, Vito Sinopoli, glorioso capitano della Vigor nella prima metà degli anni ottanta e ci sarà anche la prestigiosa presenza del presidentissimo di quel tempo, Giovanbattista Ventura, colui che riportò la Vigor Lamezia nel calcio professionistico. Insieme a loro parlerà anche mister Massimo Costantino, l’allenatore della Vigor Lamezia che nella stagione 2013-14 centrò la storica promozione nella serie C unica. Importante contributo sarà offerto anche da Sergio Servidone, vice presidente provinciale del Csen, nonché storico dirigente della compagine biancoverde negli anni settanta e profondo conoscitore delle dinamiche dello sport regionale. A moderare l’evento ci sarà l’assessore allo sport del Comune di Lamezia Terme , Luisa Vaccaro. L’evento vedrà anche la partecipazione attiva di molte delle vecchie glorie biancoverdi degli anni ottanta, di quanto Giovanbattista Ventura ne era appunto presidente.