“Erasmus+” porta a Catanzaro una scuola spagnola: il Sindaco riceve gli studenti in Municipio

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto stamane a Palazzo De Nobili una delegazione di studenti del IES Miraflores de Los Angeles di Malaga (Spagna) insieme con gli accompagnatori Jaime Arjona Rosales e Cristina Aznárez Yáñez. Con il primo cittadino, ad accogliere i ragazzi, anche il presidente del consiglio comunale Gianmichele Bosco, l’assessore Donatella Monteverdi, i consiglieri Nunzio Belcaro e Gregorio Buccolieri. Gli studenti spagnoli sono attualmente in visita all’Istituto Tecnico Agraria nell’ambito del progetto Erasmus+. Il Sindaco li ha ringraziati per la loro presenza in città e li ha guidati a visitare la casa comunale insieme con lo storico Salvatore Bullotta, che ha illustrato gli spazi e le vicende più significative. Al termine della vista, la delegazione spagnola ha donato al Sindaco una targa in segno di gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta e la disponibilità.

L’Istituto Tecnico Agraria e lo IES Miraflores de Los Angeles hanno stabilito importanti relazioni di scambio culturale e dopo una visita esplorativa delle referenti del Vittorio Emanuele II, professoresse Patrizia Massara e Manuela Crapis, insieme con il professor Orazio Conti, gli spagnoli hanno raggiunto Catanzaro. Qui hanno potuto svolgere una approfondita visita della città accompagnati dalla guida Antonella Soluri che ha illustrato le principali attrazioni, il centro storico, il teatro Politeama, la chiesa di sant’Omobono, il complesso monumentale del san Giovanni con le gallerie, largo prigioni e la terrazza panoramica. I ragazzi hanno poi concluso il giro turistico degustando in osteria l’illustrissimo morzello. Tra qualche giorno, saranno gli studenti catanzaresi a partire alla volta di Malaga per un’analoga esperienza in terra spagnola.