Festa della donna: una panchina rossa donata al Comune di Catanzaro

Una panchina rossa donata al Comune ed installata all’ingresso di Palazzo de Nobili nella giornata della Festa della donna. Per celebrare la speciale iniziativa, inserita nell’ambito della rassegna Orienta Donna promossa dall’amministrazione, una rappresentanza femminile della giunta composta dal vicesindaco Giusy Iemma e dagli assessori Donatella Monteverdi e Marinella Giordano – insieme alle consigliere comunali Daniela Palaia e Igea Caviano, alla componente della Commissione Pari Opportunità del Comune, Antonella Mancuso, alla dirigente Simona Provenzano, e alla presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, Donatella Soluri – ha accolto Mariateresa Colacione quale delegata del Gruppo RipartiAmo Gagghianu che aveva realizzato la panchina artistica già in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne nel 2020.

E’ stata, quindi, l’opportunità per ricordare il contributo che artisti e artigiani come Nuccio Loreti, Roberta Trapasso dell’associazione culturale Aracne, Carmela Talarico, Annarita Mancuso e Monica Fortunato hanno profuso per dare vita al manufatto, e ai diversi ornamenti a tinte rosse, nell’ambito di attività volte a valorizzare il quartiere Gagliano. Una coincidenza, quella delle due giornate internazionali dell’8 marzo e del 25 novembre, che ha rappresentato uno stimolo per riflettere sulle condizioni e sui diritti delle donne, anche alla luce dell’aumento nell’ultimo anno dei femminicidi in ambito familiare.