Chirurgia vascolare: al policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro il primo intervento con una nuova tecnica

L’accesso vascolare per emodialisi per via endovascolare approda in Calabria.

L’innovativo metodo eseguito finora in pochi centri in Italia ed al mondo è stato effettuato dal team degli accessi vascolari del policlinico universitario “Mater Domini”.

I pazienti, affetti da insufficienza renale cronica in terapia emodialitica, necessitano di allestimento di un particolare accesso vascolare, fino ad oggi di esclusiva competenza chirurgica (fistola artero-venosa) che permette il trattamento sostitutivo che normalmente ha cadenza trisettimanale.

L’accesso vascolare raffigura il “Tallone d’Achille” della terapia dialitica sia per l’allestimento che per il managment, risultando la causa principale di ricovero in ambiente ospedaliero per i pazienti in trattamento emodialitico con un incremento dei costi di assistenza sanitaria.

La virtuosa e stretta collaborazione tra le UU.OO. di Nefrologia diretta dal prof. Andreucci, di Chirurgia Vascolare diretta dal prof. Serra, di Radiologia Interventistica diretta dal prof. Laganà e di Anestesia diretta dal prof Longhini, già da tempo, ha fatto nascere e costituire nel Policlinico “ Mater Domini”, il Team degli accessi vascolari.

La fistola artero-venosa viene confezionata per via endovascolare con un impulso a radiofrequenza sostituendosi così al bisturi.

Il sistema è costituito da 2 cateteri che vengono inseriti rispettivamente in un vaso venoso ed in uno arterioso dell’arto superiore, consentendo la creazione di una comunicazione (fistola A/V) tra i vasi stessi grazie all’energia a radiofrequenza indotta da un generatore esterno.

In data 02/03 grazie a professionalità altamente specializzate e ad una ormai maturata e quotidiana esperienza sinergica, il team formato dal Prof. Laganà (Radiologia), il dr. Ciranni (Ch. Vascolare), il dr. Abdalla (Anestesia), il dr. Mellace, medico in formazione di Radiologia, la tecnica di radiologia Russo, gli infermieri Sirianni e Concolino, gli OSS Critello e Greco, in collaborazione con i nefrologi Dr.sse Capria e Presta, ha allestito con successo 2 FAV endovascolari con il sistema WavelinQTM 4F EndoAVF.

L’opportunità di poter adottare tecniche alternative, sicure ed efficaci garantiscono la possibilità per i pazienti di accedere a trattamenti all’avanguardia. La nuova tecnica, che necessita, comunque, di una accurata selezione, ha molti vantaggi e benefici come assenza di cicatrice chirurgica, maggiore sopravvivenza della FAV, minore tasso di stenosi e trombosi, riduzione di infezione, minore dolore e tempi di recupero rapidi in aggiunta ad un risparmio economico dovuto al minor numero di ricoveri per malfunzionamento della FAV.

Sincero e sentito ringraziamento va al Commissario La Regina, al direttore Amministrativo dr.Marchitelli e al Direttore Sanitario dr.ssa De Filippo per aver creduto, incoraggiato e supportato l’avvio di una procedura così innovativa che garantisce un ulteriore sostegno ai pazienti uremici già fragili per le molteplici problematiche di salute e logistiche che quotidianamente sono costretti ad affrontare.

Il futuro si scrive oggi ed è bello esserci oggi per il domani. “Il futuro è Calabria”.