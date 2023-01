“L’Epifania tutte le feste porta via” al Centro Ascolto “Stella del Mare” di Catanzaro

L’Epifania tutte le feste porta via, dice un antico detto popolare, la Befana, porta con sé le tristezze del vecchio anno e cerca di regalare alla gente che incontra, nuovi propositi e nuovi obiettivi. Questi sono stati i sentimenti che hanno caratterizzato l’Arrivo della Befana dell’Associazione di Volontariato Centro Ascolto Stella del Mare, presso gli ospiti della Comunità Ministeriale per Minori di Catanzaro tenutosi ieri pomeriggio 9 Gennaio 2023 alle ore 16.30

Un pomeriggio di spensieratezza, che attraverso una scenetta teatrale sono stati considerati i simboli di questa festa: la scopa di questo personaggio della fantasia è servita a far dimenticare i momenti di tristezza per regalare sorrisi, calze e dolciumi. All’incontro erano presenti la Presidente Stefania Mandaliti Criminologa forense e Pedagogista, la Dottoressa Maria De Fazio Assistente Sociale e Socia volontaria del Centro di Ascolto, la socia fondatrice Simona Mandaliti e il Dottore Michele Varcasia esperto e Responsabile della Comunicazione AMI.

I buoni propositi del nuovo anno di Stella del Mare, aggiunge la Presidente Stefania Mandaliti è di crescere professionalmente le competenze degli esperti e di tutti i volontari, disposta a chiedere il reclutamento di nuovi soci che vorranno unirsi al mondo del volontariato.

L’arrivo del 2023 vuole essere caratterizzato da nuove linfe disposte a mettersi in gioco e a condividere gli obiettivi presenti nello statuto del centro, che sono appunto: la divulgazione della cultura della non violenza, educare le nuove generazioni al fine di garantire un completo percorso della propria personalità attraverso la Pedagogia e incentivare una diminuzione ad ogni forma di crimine da quello on line attraverso le consulenze del gruppo di Ascolto on line antiviolenza, messegger,skype e la pagina dell’Associazione e anche attraverso colloqui fatti in presenza presso la sede, per continuare a fornire un servizio di aiuto per i giovani, i genitori e le famiglie.