“Sport e Salute”, mercoledì a Catanzaro la manifestazione partita a giugno da Torino: piazza Prefettura diventa un villaggio sportivo

Per tutta la giornata di mercoledì 14 settembre, piazza Prefettura si trasformerà in un villaggio sportivo a cielo aperto. Per quel giorno, infatti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è prevista la tappa catanzarese di “Sport e Salute”, il road show organizzato dalla omonima azienda pubblica in house del ministero dell’Economia e delle Finanze, il cui obiettivo è promuovere lo sport di base e diffondere i corretti stili di vita.

Sui mille metri quadri disponibili, opportunamente allestiti per l’occasione, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00, senza la necessità di prenotarsi i cittadini avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente diverse discipline sportive o assistere a eventi e giochi. Presso il Villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende dello sport italiano, come Stefano Pantano, ex schermidore, tre volte medaglia d’Oro nei Campionati Mondiali a squadre, insieme con atleti locali, visto che l’evento è organizzato in sinergia con le realtà sportive del territorio.

Il progetto itinerante di Sport e Salute è iniziato lo scorso 24 giugno a Torino e sta toccando numerose città italiane. La mission dell’Azienda consiste nel diffondere i valori dello sport e dell’attività fisica per il benessere dei cittadini e nel valorizzare il territorio. Attraverso il road show, Sport e Salute vuole avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica e allo stesso tempo valorizzare associazioni, società e collaboratori sportivi del territorio dando loro una significativa occasione di visibilità.

“Abbiamo consesso con convinzione il patrocinio del Comune – ha detto l’assessore allo Sport, Nino Cosentino – perché condividiamo pienamente lo spirito dell’iniziativa. Anche noi del resto, sin dal nostro insediamento, stiamo lavorando perché in città la cultura dello sport, con le sue ricadute anche sociali, ritrovi prima possibile i suoi luoghi storici, a cominciare dai palazzetti per finire ai piccoli impianti che giocano un ruolo fondamentale per la vivibilità dei quartieri. In più – ha aggiunto Cosentino – la tappa di Sport e Salute rientra tra gli eventi organizzati in occasione della Settimana Europea dello Sport e Catanzaro, non dimentichiamolo, è Città Europea dello Sport per il 2023. Quindi consideriamo l’evento di mercoledì 14 come un buon viatico per ciò che organizzeremo l’anno prossimo”.