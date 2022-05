A Lamezia il seminario di formazione nazionale della FISM: “In Calabria si registra evidente povertà educativa, carenza di servizi e strutture”

Il 7 Maggio si è tenuto a Lamezia Terme il Seminario di Formazione Nazionale che ha visto i Responsabili Nazionali della FISM e i responsabili delle sedi FISM del Sud, a confronto sulle novità nel finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6.

Un momento molto intenso di dibattito e confronto in cui – è scritto in un comunicato stampa della Federazione Italiana Scuole Materne – si è discusso delle tematiche legate ai Nidi e alle Scuole dell’infanzia Paritarie in Italia e in cui sono emerse le diverse situazioni in cui vivono le nostre Scuole in merito all’attuazione del sistema integrato 0/6 che rappresenta una vera e propria riforma, importante sia dal punto di vista della qualità dei servizi che della loro implementazione poiché, tale modernizzazione è accompagnata da un piano finanziario importante.

La Calabria al momento registra notevoli ritardi in merito alla programmazione ed alla attuazione del sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni, ma la Vice Presidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, con delega all’Istruzione e da poco allo 0/6, anche se impossibilitata a presenziare, attraverso i saluti Istituzionali, portati dalla Presidente Regionale Marisa Fagà, ha tenuto a sottolineare l’attenzione e la cura che l’Amministrazione ha in questo momento per lo sviluppo di questo settore: “L’obiettivo che la nostra Amministrazione si pone, portare la Nostra Regione ai livelli minimi essenziali delle prestazioni in linea col parametro europeo del 33% entro il 2025.

Siamo coscienti che questa non sarà una sfida semplice, soprattutto nella nostra Calabria, dove si registra un’evidente povertà educativa legata all’infanzia, relativa anche alla carenza di servizi e strutture, ma, nella convinzione della necessità di raggiungere tale obiettivo, stiamo lavorando per non disperdere nessuna occasione e nessuna opportunità offerta dal nostro Governo, facendo ricorso a tutti i fondi oggi esistenti, consapevoli di questa importante chance.

Come Amministrazione dunque, vogliamo investire molto sui servizi per l’infanzia con l’obiettivo di garantire un miglioramento in termini di qualità ma anche e soprattutto di favorire le opportunità di accesso ai servizi ad un numero sempre più ampio di bambini”.