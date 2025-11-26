“L’illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari” - Antonio Gramsci
È partita la 30esima edizione di Moda Movie: online i bandi per fashion designer e videomaker

Sarà un’edizione particolarmente importante quella del 2026 poiché Moda Movie, il festival che premia il talento dei giovani nella moda, nel cinema e nell’arte, si appresta a spegnere 30 candeline.

Un progetto consolidato, articolato e sempre al passo con i tempi che l’associazione culturale Creazione e Immagine capitanata da Sante Orrico porta avanti con passione e impegno, nato con l’obiettivo di offrire a giovani creativi un’opportunità di visibilità e crescita professionale.

Il tema individuato per l’edizione 2026 è “Trame Mediterranee. Stili e colori” sul quale gli artisti dovranno indirizzare le loro creazioni. Il festival Moda Movie riprende così un tema già esplorato ma sempre attuale con il suo inesauribile patrimonio di diversità storiche, culturali, geografiche, linguistiche e religiose che costituiscono un’ineguagliabile ricchezza, possibile punto di partenza per una ricerca artistica a tutto tondo.

Due le sezioni del progetto, una riservata a giovani fashion designer e l’altra a giovani registi.

I primi avranno il compito di realizzare quattro bozzetti a tema, facendo tesoro del patrimonio culturale che il Mediterraneo veicola, con una particolare attenzione agli accessori e alle lavorazioni artigianali tipiche, senza dimenticare i principi di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, e inviare le proprie proposte entro il 16 febbraio 2026.

I secondi, lasciandosi ispirare dalla creatività e dalla fantasia, dovranno raccontare il Mediterraneo, tenendo in considerazione il ruolo dei popoli all’interno della sua storia ed il rapporto tra uomo e mare. I cortometraggi dovranno pervenire all’associazione entro il 20 aprile 2026.

Fra i partecipanti verranno selezionati i finalisti di entrambe le categorie che prenderanno parte agli eventi conclusivi del progetto, tra maggio e giugno 2026.

Anche nella 30ª edizione  di Moda Movie non mancheranno la formazione, con le giornate dedicate ai workshop, i momenti di intrattenimento culturale e musicale e la convivialità, grazie ai partner del progetto che da 30 anni fa di Cosenza il luogo d’incontro tra professionalità consolidate e talenti da valorizzare. Tutto questo, e molto altro, è Moda Movie.

