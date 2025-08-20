Spot sul MID, ad Annalisa Insardà premio Azzurra Film per interpretazione e talento

Per l’abilità di trasmettere emozioni con delicata intensità e per la magistrale interpretazione nel video DOVE TUTTO È COMINCIATO in cui racconta una Calabria Straordinaria, terra di profondo calore storico e culturale. Attrice di immenso talento e di grande sensibilità artistica. – È, questa, la motivazione del Premio Azzurra Film che l’Amministrazione Comunale di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, rappresentata dal Sindaco Orlando Fazzolari e gli organizzatori della kermesse diretta da Emiliano Chillico e giunta all’undicesima edizione hanno inteso conferire all’attrice Annalisa Insardà.

ATTRICE RICEVE ANCHE RINCONOSCIMENTO OSSERVATORIO DIRITTO FAMIGLIA

In occasione dello stesso evento l’Attrice ha ricevuto anche un riconoscimento da parte dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Palmi (ONDIF). Il riconoscimento – si legge nella targa firmata dalla Presidente Maria Astrid Fiumara – è a un’artista eccellente che con la sua grande passione e talento ha saputo conquistare il pubblico del cinema e del teatro. Con la sua intensa e profonda interpretazione, Annalisa ha dimostrato di essere un’artista completa, capace di esprimere una vasta gamma di emozioni e di personaggi. La sua arte rappresenta il meglio della nostra terra di Calabria, offrendo un’immagine positiva e culturale della nostra regione e della sua ricchezza artistica.

INSARDÀ GRATA ED EMOZIONATA PER ATTENZIONE

Non nascondo una certa emozione – ha commentato la Insardà – a leggere le motivazioni dei due riconoscimenti. Evidenziano – ha aggiunto – l’attenzione che viene posta sul mio operato, che non è soltanto sul lavoro in sé, ma anche sulla persona e sulla passione con cui affronto le cose da portare in scena, che non sono mai solo informazioni, ma diventano la mia stessa carne che viene offerta nel modo più onesto e coerente possibile. Non è mai scontato che la scelta di un premio ricada su di te, ed io sono grata per la generosità con cui il pensiero di molti si rivolga al mio impegno, la mia dedizione, la mia professionalità.

SPOT SUI MID CONTINUA AD ESSERE VIRALE SUI SOCIAL

DOVE TUTTO è COMINCIATO, lo spot ufficiale sui Marcatori Identitari Distintivi (MID): un progetto culturale scritto da Lenin Montesanto (ideatore dei MID per Calabria Straordinaria), prodotto dalla stessa Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying per Arsac, girato da Roka Produzioni nel Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, presentato ufficialmente dall’assessore regionale Gianluca Gallo a conclusione del Vinitaly and the City 2025 a Sybaris e che, proiettato in diversi eventi estivi in tutte e cinque le provincie continua ad essere virale sui social, con milioni di visualizzazioni.