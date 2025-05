2° edizione del concorso provinciale “In Memoria di Alberto Neri”: essere volontario oggi, il dono di sé per l’altro

Il 29 Maggio p.v. alle ore 10 presso il Palazzo “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria – Sala Perri- avrà luogo, alla presenza delle massime autorità scolastiche e cittadine, la cerimonia di consegna della Borsa di Studio della II Edizione del Concorso Provinciale “In memoria di Alberto Neri” – Essere volontario oggi: il dono di sé per l’altro- a.s. 2024/2025 indetta dalla sez. AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, di Reggio Calabria.

Il concorso bandito per ricordare il prof. Alberto Neri, ematologo di grande prestigio e fondatore della sezione AIL di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha il fine di accomunare alla memoria di Alberto Neri all’importanza di prendersi cura dell’altro. Al dottore Neri, prematuramente scomparso nel 1989, si deve la fondazione dell’oncoematologia reggina; il suo operato è stato sempre dedito alla promozione di azioni solidali, soprattutto in ambito sanitario.

“Nessun uomo è inutile se allevia il peso di qualcun altro” (Mahatma Gandhi); si reputa necessario -oggi più che mai – essere cultura educante nei confronti dei giovani di oggi, donne e uomini di domani, cui trasmettere l’etica di una cittadinanza attiva capace di stimolare conoscenze e comportamenti solidaristici, attraverso la condivisione di sentimento di responsabilità comune e di coinvolgimento sociale.

Si rammenta che da oltre 45 anni A.I.L.:

● PROMUOVE E SOSTIENE LA RICERCA SCIENTIFICA per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. A livello nazionale sostiene il GIMEMA una Fondazione (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) che promuove, gestisce e coordina protocolli di ricerca clinica indipendente sulle malattie del sangue. A livello provinciale, sostiene la ricerca finanziando borse di studio per biologi, medici e coordinatori di ricerca clinica, all’interno dei centri di alta specializzazione in Oncoematologia.

● ASSISTE I PAZIENTI e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. L’assistenza domiciliare, il servizio di psicologia, le case di accoglienza, il servizio di informazioni socio-sanitarie, i centri di accoglienza nei luoghi di cura, sono i servizi più importanti che offriamo e che garantiscono una migliore qualità di vita ai pazienti e i loro familiari.

● SENSIBILIZZA l’opinione pubblica sulla lotta contro le malattie del sangue; promuove la cultura della donazione del sangue e di midollo osseo.