Unindustria Calabria prosegue nel rinnovo dei consigli direttivi delle sezioni merceologiche

Proseguono le attività per il rinnovo dei Consigli direttivi delle Sezioni merceologiche di Unindustria Calabria. Queste sono gli organismi a cui, da statuto confindustriale, è demandato il compito di affrontare e approfondire questioni attinenti alle diverse categorie merceologiche e coordinare le azioni a tutela di queste ultime, fungendo da snodo organizzativo e operativo sia per le attività associative sul territorio, sia per il coordinamento con le corrispondenti Sezioni delle altre regioni italiane e delle organizzazioni nazionali di categoria aderenti al Sistema Confederale, al fine di realizzare l’integrazione nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.

Dopo la definizione, nella giornata di lunedì, dei Consigli direttivi delle Sezioni Agroalimentare, Trasporti e Logistica e Materiali da Costruzioni e Arredo, nei giorni successivi si è proceduto a rinnovare le cariche in seno ai Consigli direttivi delle Sezioni Turismo, Metalmeccanica e Installazione Impianti, Industrie Varie, Cinema, Spettacolo e Intrattenimento, Servizi alle Imprese e Terziario Innovativo e Ict. Di seguito, l’elenco degli eletti.

Turismo: Maria Cristina Gazzaruso (presidente), Luca Galiano (vicepresidente), Flora Fabiano, Tommaso Graziani, Giovanni Imparato, Fabio Rotundo, Alessandro Sirimarco, Antonino Tramontana, Demetrio Metallo (past president).

Metalmeccanica e Installazione Impianti: Maria Francesca Marino (presidente), Salvatore Panetta (vicepresidente), Umberto Barreca, Carmelo Benedetto, Deborah Carbone, Rocco Carlomagno, Giorgio Franzese, Domenico Procopio, Francesco Vito Tassone, Giuseppe Febert (past president).

Industrie Varie: Alessandro Brutto (presidente – past president), Raffaele Davoli (vicepresidente), Marella Burza, Angelo Marra, Gianfederica Martino, Marco Orrico.

Cinema, Spettacolo e Intrattenimento: Giuseppe Citrigno (presidente – past president), Isabella Cicero (vicepresidente), Gaetano Laruffa, Alfonso Amatruda (invitato permanente), Domenico Morabito (invitato permanente), Vincenzo Luigi Mammoliti (invitato permanente).

Servizi alle Imprese: Antonio Borello (presidente), Nicola Paladino (vicepresidente), Enrico Mazza (past president), Alessandro Aquino, Francesca Chirico, Francesco Mazzei, Francesco Mazzei, Giuseppe Pizzichemi, Francesco Provenzano, Michela Tulino.

Terziario Innovativo e Ict: Alfredo Fortunato (presidente – past president), Francesco Biacca (vicepresidente), Vincenzo Facente, Demetrio Lavinio, Luciano Ricci, Carlo Stumpo.