Arriva “Navigo per te”: nel rinnovato piano di fidelizzazione pensato da Caronte & Tourist per i propri passeggeri in transito nello Stretto nuove agevolazioni, premialità e sconti

Dopo la positiva esperienza di “NaviGo”, il piano di fidelizzazione lanciato nel 2022 da Caronte & Tourist e rivolto ai passeggeri in transito nello Stretto, si cambia nella continuità con “Navigo Per Te”.

Il rinnovato piano di fidelizzazione è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala Giunta del Comune di Messina.

Perché quel “Per Te”? “Perché abbiamo prima ascoltato le esigenze dei nostri clienti e, successivamente, provato a soddisfarle strutturando un sistema premiale articolato sia nel breve che nel lungo termine” – rispondono in Caronte & Tourist.

Ma vediamo nel dettaglio di che si tratta.

“Navigo Per Te” prevede tre differenti livelli di fidelizzazione (Base, Oro e Platino) con offerte gradualmente sempre più premianti.

Diversi i benefit e i bonus riservati agli iscritti. Tra questi la possibilità di accumulare sconti insieme alle miglia percorse, sconti da utilizzare per acquistare prodotti in un catalogo dedicato; la possibilità di fruire dei benefici del piano tramite i canali web e Telepass; il riconoscimento di bonus di benvenuto e di compleanno; l’accesso al sistema di scontistica progressiva nonché al riconoscimento di una gratuità ogni tre biglietti acquistati nel corso di 30 giorni solari; l’accesso al network “Navigo Per Te Partner” composto dai partner convenzionati in Sicilia e Calabria che hanno preparato per gli utenti di “Navigo Per Te” un interessante bouquet di sconti e agevolazioni.

Gli esercizi commerciali e le strutture ricettive fin qui convenzionati sono:

Ristorante Rossodivino, I Ruggeri e Panifico F. Arena (Messina); Ethica Chef’s Table and Garden (Taormina); Adduma Beef Restaurant (Reggio Calabria); Ristoranti Casual Food (Reggio Calabria; Panarea; Portorosa); Parco Avventura delle Madonie (Palermo); Hotel Carasco (Lipari); Hotel Les Sables Noirs (Vulcano); Pizzeria Trattoria Rifugio Husky, Hotel Centrale e Asproservice (Gambarie d’Aspromonte); Resort Le Saline (Saline Joniche).

./..

Ma non è tutto perché in conferenza stampa è stato pure annunciato che anche per il 2024, C&T rinnova la “Navigo ISEE”, che garantisce a tutti coloro che hanno un reddito ISEE pari o inferiore a 5.000 euro l’anno un biglietto mensile a prezzo agevolato. La novità è che la “Navigo ISEE” eredita adesso i vantaggi del piano “Navigo Per Te” e diventa digitale, abilitando i canali web. Questa agevolazione – fa sapere l’azienda – si potrà richiedere a partire dal 20 febbraio e sarà attiva online dal 1 marzo.

Per Caronte & Tourist “un altro passo, forse piccolo ma deciso, a sostegno di quella conurbazione tra le due sponde dello Stretto tanto ineluttabile quanto ancora inadeguata, se è vero che un legame esiste, è solido ma si è fin qui nutrito di storie, relazioni, scambi e iniziative i sono sviluppate al di fuori di un disegno, di una visione organica. C’è una storia comune che deve trovare nuovo slancio cancellando vincoli e creando opportunità di sviluppo.

“Con questa nuova iniziativa, dunque, continuiamo a stare sul pezzo – come si usa dire – certi che essa contribuirà ad allargare relazioni, corroborare attività economiche e rivitalizzare l’interesse per quel gigantesco patrimonio monumentale, architettonico, culturale, paesaggistico compreso in un’area unica al mondo”.

Per maggiori dettagli sul piano “Navigo Per Te” è possibile consultare il sito dedicato carontetourist.it/navigo-per-te.

Presente alla conferenza stampa l’Assessore Massimo Finocchiaro che ha rappresentato e portato i saluti del Sindaco Basile (fuori città per impegni istituzionali) e della municipalità.

A illustrare i dettagli del piano fedeltà di C&T, l’AD Pietro Franza, il responsabile della Comunicazione e delle Risorse Umane Tiziano Minuti e i responsabili Giuseppe Marchetta (Commerciale) e Sara Milia (Marketing).