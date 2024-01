Innovazione in cultura-turismo, premiati progetti di ‘riGenerazione Futuro’: Calabria e Sicilia protagoniste del bando di Civita e Fs

Calabria e Sicilia tagliano il traguardo del concorso riGenerazione Futuro – i tuoi progetti per il territorio, aggiudicandosi sei importanti riconoscimenti (tre per ogni Regione) per i progetti che hanno raggiunto e superato con successo gli obiettivi di raccolta online. Promosso da Associazione Civita e realizzato grazie al contributo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso, riGenerazione Futuro è il concorso che ha puntato a coinvolgere attivamente, e in prima persona, le realtà del Terzo Settore nelle Regioni Calabria e Sicilia, stimolando i processi di innovazione nella cultura, nel turismo e nella sostenibilità, contribuendo ad animare i territori e rispondendo in modo concreto alle esigenze manifestate dalle comunità locali. Tutti e sei i progetti hanno raccolto, sulla piattaforma Produzioni dal Basso, almeno il 40% delle risorse necessarie alla loro realizzazione e ora potranno beneficiare del co-finanziamento da parte dello sponsor Ferrovie dello Stato Italiane, che metterà a disposizione un contributo complessivo pari a 36mila euro. I progetti selezionati per la Regione Calabria (tutti con un obiettivo economico di 10mila euro) sono: “Guardiani della Memoria: Storie silenziose di una Calabria dimenticata” dell’Associazione culturale Mistery Hunters di Cosenza, per realizzare documentari che preservino la memoria e stimolino la conoscenza del patrimonio nascosto e poco noto “L’arte per tutti in 3D – Sostieni touch me!” dell’Associazione Wake Up Ets per rendere accessibile anche a persone con disabilità visiva e mobilità ridotta le opere d’arte urbana del museo Mudiac, attraverso la loro riproduzione in 3D “#trameascuola | Costruiamo un futuro libero dalle mafie!” della Fondazione Trame Ets che offre un ciclo di attività educative e culturali, tra cui laboratori nelle scuole, incontri con autori, letture ad alta voce, per sensibilizzare i giovani ai principi della legalità e della lotta alle mafie, promuovendo i valori di responsabilità civile e giustizia. Per la Regione Sicilia i progetti selezionati (tutti con un obiettivo economico di 10mila euro) sono: “Your Trip in MY Shoes | In viaggio oltre i limiti del pregiudizio” della Cooperativa Sociale Al Revès, un progetto di empowerment e inclusione sociale e culturale di persone con disabilità fisiche o in situazioni di difficoltà sociale, attraverso laboratori narrativi e artistici “CraftEolie – Coltivare le tradizioni, plasmare il futuro” dell’Associazione Amaneï per riscoprire e valorizzare in chiave moderna arti e mestieri tradizionali delle Isole Eolie “Young Putia – Sicily and Sicilians 3.0” dell’Associazione culturale MostraMed, finalizzato alla creazione di una bottega di comunità artistica per promuovere le giovani eccellenze siciliane e valorizzare le tradizioni locali.