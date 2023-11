Si è tenuta a Praia a Mare, venerdì 10 novembre 2023, presso l’Hotel Calabria e il 15 a Roccella Jonica presso l’Hotel Kennedy la presentazione del progetto “Calabria Turismo per Tutti – Turismo Balneare in Calabria, Accessibile ed inclusivo”, finanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità.

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati a creare le condizioni per la competitività e la sostenibilità del turismo accessibile per soggetti con disabilità.

Il progetto consentirà alla Calabria di mettere in campo un’esperienza pilota che realizza un prodotto turistico-culturale capace di migliorare la fruizione delle strutture balneari e delle strutture alberghiere per turisti e residenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche.

L’attività in corso è rivolta ad una selezione di strutture alberghiere e lidi balneari (20 strutture alberghiere e 20 lidi balneari) ubicati in sei comuni bandiera blu dell’Alto Tirreno Cosentino (Praia A Mare. Santa Maria del Cedro, Tortora) e dello Jonio Reggino (Caulonia, Roccella Jonica, Siderno) attraverso l’attuazione di un processo di programmazione negoziata per rafforzare e qualificare il sistema di accoglienza accessibile ed inclusiva.

Hanno partecipato agli incontri:

Emma Staine – Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria,

Cosimo Caridi – Dirigente del dipartimento Turismo,

Antonella Caraffa – Assessora Ambiente del Comune di Caulonia,

Mariateresa Fragomeni – Sindaca del Comune di Siderno,

Antonino De Lorenzo – Sindaco del Comune di Praia a Mare,

Biagio Praino – Vicesindaco del Comune di Tortora,

Vittorio Zito -Sindaco del Comune di Roccella Jonica,

Carmine Federico – Promidea Cooperativa Sociale,

Antonio Blandi – Officine delle Idee Cooperativa Sociale,

Santoro Favasuli – Presidente Ens (Ente Nazionale Sordi) sezione Provinciale di Reggio Calabria.

Maria Cartolano – Vice Presidente e Franco Greco – Consigliere, UNITALSI Sezione di Catanzaro,

Luigi Santoro – Consigliere Anmil sezione di Cosenza,

Pietro Testa – Presidente Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti,

Maurizio Reale – Vicepresidente Jonica Holidays Consorzio Albergatori Riviera dei Gelsomini

e rappresentanti delle strutture alberghiere e dei lidi balneari destinatari degli interventi.

L’Assessore Emma Staine presente all’incontro tenutosi a Praia a Mare ha sottolineato che, “non c’è nulla di più dignitoso nel poter dare indipendenza alle persone disabili”. “Come Regione – ha poi aggiunto l’assessore Staine – siamo impegnati nel mettere in campo azioni, risorse finanziarie e tutti gli interventi necessari per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio turistico e culturale in ogni contesto”.Il Dirigente Cosimo Caridi ha sottolineato che il dipartimento turismo considera questo progetto un punto di partenza importante per dare avvio ad una serie di interventi sistemici da realizzare su tutto il territorio calabrese.

Pietro Testa Presidente Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti della Calabria ha espresso grande apprezzamento per gli interventi realizzati nelle strutture alberghiere per migliorare l’accesso dei non vedenti e auspicato che questa esperienza possa a breve interessare tutto il territorio regionale.

Franco Greco – Consigliere, UNITALSI Sezione di Catanzaro si è complimentato con la Regione per l’iniziativa che certamente consentirà a soggetti disabili di poter vivere un’esperienza turistica soddisfacente e d inclusiva.

Luigi Santoro – Consigliere Anmil sezione di Cosenza ha espresso soddisfazione per l’azione intrapresa portando la propria esperienza e disponibilità a fare percorsi condivisi sull’accessibilità e l’inclusività per soggetti disabili.

Santoro Favasuli, Presidente Ens (Ente Nazionale Sordi) sezione Provinciale di Reggio Calabria, ha espresso l’apprezzamento per il progetto ed ha sottolineato l’importanza per i soggetti non udenti di avere ausili che gli consentino di vivere in sicurezza un’esperienza in strutture turistiche.