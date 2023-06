Mediterraneo, Ronzulli (FI): “Congratulazioni a Occhiuto. Italia protagonista di sfide future”

“L’elezione di Roberto Occhiuto a presidente della Commissione Intermediterranea è il giusto approdo per un organismo che da qui all’immediato futuro avrà un ruolo delicato e decisivo nel disegnare le politiche di sviluppo di un’area strategica sotto il profilo economico e politico. Occhiuto, da presidente della Regione Calabria e prima a livello nazionale, ha dato ampia dimostrazione di competenza ed esperienza, doti fondamentali per promuovere una crescita sostenibile e reale di questo bacino. L’Italia sarà protagonista di questa sfida, che mette in gioco il destino non solo delle Regioni del Mediterraneo ma dell’intera filiera produttiva ed economica europea e nordafricana. Congratulazioni e buon lavoro”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.