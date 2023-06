‘Commissione Intermediterranea’, Barelli (FI): “Orgogliosi per elezione del governatore Occhiuto”

“Forza Italia e’ orgogliosa per la elezione del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, a presidente della Commissione Intermediterranea. Auguri da parte mia e del gruppo parlamentare dei deputati azzurri. Sono certo che la competenza e la sensibilita’ di Roberto Occhiuto daranno la spinta giusta al rilancio dell’area mediterranea, strategica per la ripresa socio economica dell’intero Paese. Le regioni che si affacciano nella sponda Sud del Mediterraneo sono ricche di risorse con potenzialita’ che possono ulteriormente essere sviluppate e possono liberare interventi d’eccezione. Il governatore Occhiuto ha sempre dimostrato grande sensibilita’ a riguardo e otterra’ grandi risultati anche in questa nuova funzione”. Lo dice il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.