Mediterraneo, Comito: “Occhiuto presidente CIM motivo di orgoglio per FI”

“Grande soddisfazione per l’elezione di Roberto Occhiuto a presidente della Commissione Intermediterranea.

Auguri e congratulazioni al governatore della Regione Calabria.

Questo importante traguardo è un motivo d’orgoglio per il nostro gruppo al Consiglio regionale e per tutta Forza Italia.

Sono convinto che saprà incidere sugli interessi delle Regioni Mediterranee nelle politiche dell’UE riguardanti l’economia del mare, i trasporti, l’energia, l’acqua, la cooperazione territoriale, e che il suo impegno sarà d’impulso per la crescita e lo sviluppo della nostra Regione.

Buon lavoro presidente”.

Così Michele Comito, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Calabria.