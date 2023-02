Trionfa la Calabria nel “Winter Game” di Thun

La Calabria trionfa nel contest “WINTER GAME”, organizzato da THUN, e si classifica al primo posto nella sfida che ha coinvolto più di 125 negozi di proprietà e oltre 580 collaboratori in tutta Italia.

Sette settimane all’insegna del dinamismo, della creatività e dell’eccellenza, con un vero e proprio confronto tra gli staff dei numerosi punti vendita della storica azienda altoatesina, dove l’obiettivo era, oltre al raggiungimento del target, anche la qualità del servizio offerto in store.

Nel rush finale, a conquistare la vittoria è stato il THUN SHOP Reggio Calabria, che ha raggiunto tale risultato grazie alla tenacia e alla determinazione dimostrata dallo staff durante tutte le settimane di sfida, non ultimo l’impegno a supporto del lancio delle nuove collezioni.

Oltre che per le performance, lo staff si è distinto per l’accoglienza dei clienti, la gentilezza, i sorrisi e il sostegno ai progetti della Fondazione Lene Thun (impegnata nell’offrire laboratori permanenti di ceramico terapia nelle oncologie pediatriche) a testimonianza del fatto che si può avere successo e “fare bene” anche “facendo del bene”.

I valori del “Bello” e del “Buono”, del resto, sono da sempre parte integrante della filosofia dell’azienda di Bolzano, insieme a una policy interna votata alla Corporate Social Responsibility. Nota per i famosi angioletti in ceramica, le creazioni artigianali dedicate all’Home Decor, e le innumerevoli idee regalo, THUN – da anni presente in Calabria con 14 punti vendita – conferma ancora una volta la sua attenzione verso la qualità del servizio offerto e la valorizzazione delle persone.

“Abbiamo deciso di organizzare un contest per i collaboratori dei nostri negozi – commenta Giovanni Borghesan, Direttore Amministrazione Risorse Umane di THUN SPA – Lenet Group – articolato non solo sui risultati di vendita, che sono molto importanti, ma anche sugli elementi qualitativi, quali il servizio e altri indicatori che ci danno il segno della professionalità del nostro personale”. “Per THUN il cliente è da sempre al centro di ogni iniziativa – prosegue Chiara Volonghi, Direttore Risorse Umane di THUN SPA – Lenet Group – siamo lieti che abbia vinto un team capace di valorizzarlo. Il team di Reggio Calabria è stato straordinario, settimana dopo settimana, ha fatto del suo meglio per raccogliere i punti in palio e per questo è stato premiato.” Lo staff del negozio vincente si è aggiudicato, oltre ai complimenti della Direzione, un premio in denaro.

“Siamo felici e fieri che sia stato un negozio della Calabria a ricevere questo riconoscimento legato all’iniziativa che per numerose settimane ha messo al centro dell’attenzione dei diversi team coinvolti la cura del cliente e la valorizzazione del brand” – conclude Marco Severgnini, Direttore Retail di THUN SPA – Lenet Group. “Che sia stata Reggio Calabria a conquistare il podio, ci rende ancor più orgogliosi perché oltre ad essere una “squadra” vincente, lo staff ha dimostrato tenacia e abilità nel reinventarsi costantemente, qualità essenziali. La Calabria inoltre è una terra con cui abbiamo – da sempre – un forte legame: è infatti una tra le regioni più importanti per THUN”

Il THUN SHOP di Reggio Calabria chiude il 2022 centrando con successo gli obiettivi assegnati e si classifica così tra i migliori negozi del Sud Italia.

Lo staff del THUN SHOP è guidato da Iolanda Caristo (Store Manager del punto vendita dal 2016) supportata da Alessandra Albanese, Silvia Campolo, Olga Garitta, Agata Trunfio.