Ebraismo: convegno su Pentateuco si potrà seguire in diretta

Il convegno sul Commentario di Rashi al Pentateuco primo libro al mondo stampato in ebraico con caratteri mobili si potrà seguire in diretta sulla piattaforma facebook https://www.facebook.com/MovimentoGiudeccheCalabria. L’evento è fissato per martedì 13 dicembre alle ore 9.00 presso l’Università degli Stranieri in via del Torrione 95 Reggio Calabria. Interverranno tra gli altri Roberto Occhiuto presidente della Regione Calabria e Giulio Disegni vice presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Sempre sulla stessa piattaforma è già fruibile integralmente il precedente appuntamento del maggio scorso svoltosi a Santa Maria del Cedro alla presenza fra gli altri dell’allora Ambasciatore di Israele Dror Eydar e dedicato alle 100 Giudecche Calabresi.

Ad aprile 2023 Klaus Davi in collaborazione con Film Commission Calabria realizzerà dei mini spot o corti in ebraico e in inglese per far conoscere in tutto il mondo i primati mondiali della Calabria per quanto concerne la cultura ebraica. Oltre alla stampa del Commentario curato dal leggendario tipografo ebreo reggino Avrham Ben Garton, verranno raccontate la antichissima sinagoga di Bova Marina, un unicum assoluto, e la Giudecca di Nicotera, tra le meglio conservate al mondo.