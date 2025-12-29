Reggina, parla il Ds della Sancataldese: “Castro ha chiesto la cessione, ma serve l’offerta giusta”

Dopo aver visto Diaz accasarsi al Fasano senza batter ciglio, oltre a farsi soffiare Alagna dalla Nissa diretta concorrente, la Reggina ha saggiamente rinunciato a Barranco. Per provare almeno a consolarsi con Matias Castro, argentino, autore fin qui di otto marcature nel girone I con la maglia della Sancataldese.

A fare il punto della situazione è Ettore Meli, ds dei siciliani, intervistato da La Sicilia: “Sì, faremo qualcosa in attacco – conferma il direttore sportivo –. C’è poi la situazione di Castro: il ragazzo ha comunicato la decisione irrevocabile di cambiare squadra dopo un’offerta irrinunciabile. Lo accontenteremo, perché non tratteniamo nessuno controvoglia, ma serve l’offerta giusta”.

Adesso rimarrà da capire quanto incideranno i rapporti della Reggina con l’ex direttore della Vibonese, incrinato da maggio scorso in occasione dei playoff.

p.f.