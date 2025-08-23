I Templari Federiciani celebrano Giusy Versace e i suoi 20 anni di nuova vita



Oggi la comunità calabrese ha due arti in più, sui quali muoversi grazie all’impulso della forza e dell’ intelligenza di Giusy Versace, e che le consentono di dare vita a dinamiche sociali profonde e solide, fondate sulla resilienza e sulla capacità di adattamento per poter rispondere efficacemente alle sfide sociali.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Filomena Falsetta e Nino Fazio, rispettivamente Gran Priore della Calabria e Priore di Reggio Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani.

Il modo di porsi di Giusy nei confronti della vita può essere assimilato per molti aspetti a quello che caratterizza le Forze dell’Ordine, “costola” dei Templari Federiciani, in quanto sono in grado di unire l’aderenza ai principi fondamentali con una costante capacità di adeguamento individuale e di flessibilità, per poter rispondere a contesti sempre nuovi.

Dunque, anche noi vogliamo celebrare i “20 anni di nuova vita” di Giusy Versace, ma soprattutto vogliamo celebrare la sua straordinaria attitudine a trasformare il dolore in un vissuto funzionale, che le ha consentito di brillare in ogni ambito della vita sociale nonché di influenzare positivamente ognuno di essi: dallo sport, come campionessa e atleta italiana, alla politica, come Senatrice della Repubblica; dalla cultura, come autrice di libri, alla televisione, come conduttrice.

Per questo, nel 2015 – si legge nella nota diramata dalla Confraternita -, l’Associazione intitolata al Colonnello dei Carabinieri “Cosimo Giuseppe Fazio”, fondata e presieduta dal figlio Nino, conferì a Giusy Versace il Premio “Cosimo Giuseppe Fazio”.

Alla cerimonia, svoltasi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria alla presenza di autorità civili, militari e religiose e moderata dal compianto attore Giacomo Battaglia, presero parte anche i Cavalieri Templari Federiciani della Calabria e il suo Gran Priore Filomena Falsetta.

A Giusy Versace, dunque, va tutta la nostra gratitudine, “per aver consentito alla Calabria di correre anche sulle sue gambe” – concludono Falsetta e Fazio.