“Una nuova paura andò a sommarsi alla precedente. La paura di non arrivare a sapere, il terrore di morire per niente” - Paco Ignacio Taibo II
Viola, parla Foti (Myenergy): "Vogliamo investire sul settore giovanile"

“Il sogno relativo a questa avventura è Reggio Calabria. È Reggio Calabria. È Reggio Calabria”. A dirlo, con la passione di chi è tornato a casa, è Raffaele Foti, rappresentante della nuova proprietà della Pallacanestro Viola, la Myenergy, che dal primo gennaio ha ufficialmente acquisito la maggioranza delle azioni della società.

“Siamo la nuova proprietà, avendo acquisito le quote di maggioranza dallo scorso gennaio, ieri main sponsor oggi azionisti. Crediamo tanto in questo progetto. Un saluto lo rivolgiamo al Presidente Laganà che per sopraggiunti impegni non è riuscito ad essere con noi e lo stesso facciamo con la famiglia Barreca di Redel, Title sponsor del club”.

In un’intervista a caldo, avvenuta durante il primo raduno del club, Foti ha tracciato le prime linee guida di una stagione che definisce “embrionale” ma che la società vuole costruire “passo per passo” con solide basi, puntando sul territorio e sul settore giovanile come “vaccino” per il futuro.

 

La notizia dell’ingresso di Myenergy, ormai ufficiale, segna un nuovo inizio. “Essendo di questa terra – spiega Foti – vogliamo in qualche modo tornare alle nostre origini, lasciare il segno. E lo vogliamo lasciare con la Viola. C’è un gruppo che ha voglia di far bene”.

L’approccio della nuova proprietà è chiaramente imprenditoriale e mira alla sostenibilità. “Il nostro è più che altro un supporto a livello aziendale. Vogliamo entrare in modo che la Viola diventi un qualcosa di concreto, di solido e che possa andare avanti con le proprie gambe”. Un progetto che, come accenna Foti, si intreccia con il “core business” aziendale delle energie rinnovabili, i cui dettagli saranno presentati prossimamente da Antonio Praticò.

In campo, la filosofia è di crescita organica, senza “voli pindarici affrettati”. “Andiamo passo per passo, cerchiamo di creare un gruppo buono, valido, che possa crescere in maniera organica – conferma Foti –. Vogliamo consolidare la parte aziendale e consolidare la parte sportiva”. Un lavoro che passa anche da un’organizzazione più strutturata e “aziendalista”.

 

Il cuore del progetto, però, batte forte nel vivaio. “Assolutamente. Noi abbiamo sposato a pieno il potenziamento del settore giovanile, vogliamo investire molto sul settore giovanile che comunque è un vaccino sia per la squadra che per tutta la pallacanestro”, dichiara con convinzione Foti, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra dirigenti, allenatori e giocatori.

La squadra che ha visto in questi primi approcci? “Una gran voglia di cominciare. Speriamo che ci sia anche una gran voglia di vincere”.

L’obiettivo finale, però, va ben oltre il punteggio in tabellone. È un obiettivo di comunità, di identità. Il sogno è uno solo, ripetuto come un mantra carico di speranza e responsabilità: Reggio Calabria. “Tenteremo comunque di riportare quella che è la Viola agli splendori – conclude Foti –, ma il nostro sogno è Reggio Calabria”.

