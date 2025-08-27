Bim Bum Basket Rende, cominciata la preparazione per il campionato di Serie B

Agli ordini del Prof. Luigi Gaudio è iniziata la preparazione al campionato di Serie B Interregionale della Bim Bum Rende. La squadra ha cominciato a correre e sudare ed ha lavorato sulle posture e sulla mobilità articolare. Da lunedì pomeriggio, nel quartier generale di Quattromiglia, la squadra- con coach Di Martino- ha cominciato a lavorare con la palla a spicchi. Squadra giovane quella rendese, vogliosa di fare bene in questo difficile torneo.

La squadra calabrese si presenta ai nastri di partenza con un volto completamente rinnovato e un entusiasmo palpabile. L’obiettivo? Costruire un gruppo competitivo, giovane e affamato di risultati.

Roster rinnovato e giovani promesse. La società biancorossa ha puntato su un mix di talento emergente e nuove motivazioni. A loro si affiancano innesti di qualità.

Importante, dunque, la preparazione con doppie sedute giornaliere. Lavoro fisico, resistenza e coesione sono le parole d’ordine per affrontare una stagione che si preannuncia intensa e ricca di insidie. La condizione atletica sarà il primo mattone su cui costruire le ambizioni stagionali.

Il percorso di avvicinamento al campionato è già scandito da appuntamenti importanti, come anticipato. 6 e 13 settembre: doppio confronto con Basket Academy Catanzaro (andata a Rende, ritorno in trasferta), 19 e 20 settembre partecipazione al Trofeo Sant’Ambrogio con Viola Reggio Calabria, Catanzaro e Barcellona Pozzo di Gotto ed ultimo test previsto contro Pollino Basket Castrovillari, nella settimana che precede l’esordio ufficiale.

La Serie B Interregionale è un campionato duro, ma anche pieno di opportunità per chi sa coglierle. La Bim Bum Rende vuole essere protagonista, puntando su energia, spirito di gruppo e voglia di stupire. Il progetto tecnico è chiaro: crescere, competere e consolidarsi. La stagione è appena iniziata, ma a Rende si respira già aria di basket vero. E il pubblico, come sempre, sarà il sesto uomo in campo.