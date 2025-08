Arvalia Nuoto Lamezia, Giuseppe Mazzarella premiato come “giocatore di maggior valore” all’Elite Water Polo Camp

Ben 74 atleti provenienti da Austria, Spagna, Israele, Italia, Australia, Serbia e Brasile si sono incontrati nelle scorse settimane a Loano, in Liguria, per vivere un’esperienza unica all’Elite Water Polo Camp, un campus estivo dedicato alla pallanuoto, rivolto a giovani atleti desiderosi di migliorare tecnica, resistenza, visione di gioco e spirito di squadra, in un contesto professionale e motivante.

Tra loro, anche un calabrese, orgoglio dell’Arvalia Nuoto Lamezia: il portiere Giuseppe Mazzarella. Classe 2009, il pallanuotista della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme è riuscito a farsi riconoscere anche in un contesto internazionale, grazie al suo talento, alla passione per lo sport e alla voglia di fare sempre meglio. Ed è proprio lì che Giuseppe ha ricevuto un importantissimo riconoscimento, quello di Most Valuable Player, ossia il giocatore di maggiore valore. Un premio, questo, che viene assegnato all’atleta che si è distinto per la miglior prestazione in una competizione.

L’Arvalia Nuoto Lamezia e il team tecnico non possono che esprimere la propria soddisfazione per questo grandioso risultato, convinti che Giuseppe Mazzarella, grazie alla sua determinazione, potrà presto arricchire il proprio palmares con numerosi altri riconoscimenti.