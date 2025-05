Volley femminile, le atlete della Tonno Callipo: “Promozione in B1 merito del sostegno di società e tifosi”

Avranno anche giocato di meno ma l’apporto in termini di gruppo e di partecipazione alla promozione è stata parimenti indiscutibile. Ci si riferisce a Otta, Martina Vinci, Milazzo, Surace e Rustani, che ascoltiamo nelle proprie sensazioni su una B1 conquistata a suon di vittorie. Tra loro due riconfermate della scorsa stagione che ben conoscevano il valore dell’universo-Tonno Callipo. Cosa che hanno avuto di apprezzare quest’anno anche le nuove arrivate. Tutte concordi nell’individuare la società giallorossa come la guida necessari per disegnare e concretizzare scenari ambiziosi, poi puntualmente confermati dal campo.

Iniziamo dunque da Martina Otta: un pezzo di promozione è sicuramente anche suo, alquanto provvidenziale e positiva durante l’assenza di Bellanca, ma alquanto utile anche in vari subentri a gara in corso: “Questa promozione – spiega con gioia Martina – è inutile nascondere che era uno dei nostri principali obiettivi stagionali e averla centrata mi rende profondamente orgogliosa di tutte noi. Abbiamo sempre giocato di squadra sostenendoci l’una con l’altra, ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai mollato. Tutto ciò ripaga dei sacrifici fatti durante l’anno. Dedico questa vittoria in primis alla mia famiglia che mi è sempre vicino, mi supporta e mi sopporta da sempre, permettendomi di coltivare quello che è il mio sogno: vivere di pallavolo. Poi la dedico ovviamente alle mie compagne ed a tutto lo staff senza il quale non sarebbe possibile fare quello che facciamo; ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto e non ci hanno mai fatto sentire sole. Infine anche un po’ a me, per tutti i sacrifici e la fatica fatte per guadagnarmi quello che ho ora.”

Ecco un’altra della vecchia guardia: per la centrale Martina Vinci bis di successi in due anni e sicuramente esperienza e bagaglio tecnico aumentati a contatto con due esperte del ruolo, quali Macedo e Rizzo. “Emozioni forti e cuori a mille nella partita contro Palermo – evidenzia Martina -, è stata una grandissima soddisfazione raggiungere l’obiettivo con due giornate di anticipo. Dedico questa promozione alla mia famiglia e società, che ha sempre lavorato duramente per non farci mai mancare nulla.”

Anche Angela Milazzo, al secondo anno in giallorosso, ha contribuito con i suoi ingressi a vittorie e soddisfazioni: “Sono molto felice di aver portato a termine questo traguardo – sottolinea Angela -, oramai la Callipo da due anni per me è stata come una grande famiglia ed è sempre bello concederle soddisfazioni. Sono entusiasta della promozione in B1, tanto lavoro e soprattutto sacrifici perché nulla è mai scontato. Ringrazio chi ha creduto in me, ringrazio il presidente Pippo Callipo per avermi coinvolto anche quest’anno in questo progetto; così anche i tifosi che sono sempre stati il dettaglio importante che ha reso tutto più bello. Ringrazio le compagne con la speranza di aver lasciato qualcosa di bello e infine coloro che mi hanno sempre sopportato e supportato ovvero la mia grande famiglia e il mio ragazzo. Custodirò tutto. Benvenuta B1!”

Contributo importante anche dalla palleggiatrice Rebecca Surace, arrivata a torneo in corso. “In ogni vittoria ci sono modi diversi di essere protagonisti – osserva Rebecca -, è stata una stagione particolare per chi come me non ha trovato tantissimo spazio, ma sapeva che il successo dipendeva da tutti e da quello che tutte noi saremmo riuscite ad esprimere durante la settimana, perché i risultati sono figli di un lavoro collettivo. Con questa convinzione ci siamo fatte trovare pronte ogni qualvolta la squadra ha avuto bisogno di noi. Perciò la dedica la faccio a tutte, e soprattutto a chi non ha trovato l’immediata soddisfazione durante la gara, ma che sa, dentro di sé, di essere stata comunque importante. Ringrazio la società sempre presente, i calorosissimi tifosi e tutto lo staff che ci è stato vicino durante questo nostro percorso vincente.”

Chiudiamo con la giovanissima del gruppo, Giabie Rustani, un mare di emozioni a contatto con lo sport che ama da sempre: “Un traguardo da ricordare, un sogno che si realizza, costruito insieme passo dopo passo. Sono fiera e grata dell’obiettivo raggiunto: la promozione in B1 é il frutto di mesi di sacrifici, impegno e tanta passione. Voglio dedicare questo grande risultato alle mie compagne di squadra per la forza e la passione che hanno messo per raggiungere questo obiettivo insieme. E per tutto l’affetto che mi hanno dato e per l’aiuto. Sono state la mia ispirazione e sono grata dei legami creati. La dedico alla società per avermi dato quest’opportunità. Alla mia famiglia che mi supporta e per avermi permesso di realizzare tutto ciò. Infine la voglio dedicare anche a tutte le persone che mi vogliono bene, che c’erano e che ci sono ancora. Grazie di cuore. E poi grazie anche i tifosi per il calore e la vicinanza che ci hanno fatto sentire durante l’anno.”