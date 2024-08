Frascineto: successo per la prima edizione di “Olimpia Summer Sport”

Grande successo per la prima edizione “dell’Olimpia Summer Sport”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Frascineto, fortemente voluta e ideata dal consigliere delegato allo Sport, turismo, spettacolo e politiche giovanili, Francesco Sancineto. Presente tra gli altri, Anna De Gaio, delagato provinciale Coni Calabria. Numerose le associazioni che hanno partecipato: A.s.d. Scuola di danza Centro Arte e Movimento di Frascineto, A.s.d. Gigi Meroni, plates welness studio, a.s.d. Pollino basket, a.s.d. tennis tavolo Castrovillari, a.s.d. Avolio volley, tiger running club, il filo di Arianna fondazione onlus, lions Club Castrovillari. Dal Rione Santa Lucia, del centro arbëreshe, è partita la passeggiata sportiva con la Fiaccola Olimpica delle Olimpiadi di Roma 1960, con diverse tappe, dove la fiaccola olimpica è stata ceduta ad un rappresentate tecnico dei vari sport presenti e tra questi, il Sindaco Angelo Catapano. La kermesse, si è conclusa in

Piazza Albania, dove si e’ dato vita ad un vero e proprio villaggio olimpico. Hanno collaborato, Gianni Groccia e Vincenzo Malomo, la locale Pro Loco e i ragazzi del Servizio Civile. Voce della manifestazione, è stata Cinzia De Santis. In merito il consigliere Sancineto ha dichiarato: ” è stato un successo per la prima edizione dell’Olimpia Summer Sport, un pomeriggio tutto dedicato allo Sport , uno sport accessibile a tutti che ha visto la presenza di appassionati di molteplici discipline, atleti e tecnici federali, rappresentanti del CONI, tanti ragazzi e tanti bambini tutti legati da un solo ed unico obiettivo, quello di divertirsi e di stare insieme. Un pomeriggio impreziosito dalla presenza della Torcia Olimpica delle Olimpiadi di Roma 1960. Dal canto suo il primo cittadino Angelo Catapano, ha espresso tutta la soddisfazione per il momento vissuto ancorato ai veri ed autentici valori dello sport”.