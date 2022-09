La danza sportiva di Reggio Calabria protagonista in Europa

Nei giorni 8/11 di settembre a Skopjie Macedonia del Nord, presso il Palazzetto dello sport “Jane Sandiski”, si è tenuto il Campionato Europeo di Danza Sportiva per le discipline Danza Classica, Jazz Dance e Modern Contemporary.

La scuola di Danza Shed Studios by Copacabana di Reggio Calabria del Presidente Alessandro Mitidieri e dei Tecnici M° Mariangela Bagnato, M° Olena Honcharenko e M°Claudio Bagnato ha portato la danza calabrese ad un passo dalle finali Europee.

Ottimi risultati per le Atlete Assumma Francesca, Megale Noemi e Pennestrí Serena, alla primissima esperienza in ambito internazionale.

Di seguito i risultati delle ragazze:

Francesca Assumma: 31°posto su 53 unità competitive nel Modern Contemporary, 12° posto su 47 unità competitive nel jazz dance (seconda italiana con miglior piazzamento in Europa nella categoria Children)

Pennestrí Serena, 21° posto su 53 unità competitive nel Modern Contemporary, 11° posto su 47 unità competitive. ( Prima italiana con piazzamento migliore nella categoria Children)

Assumma Francesca e Pennestrí Serena 10°posto su 25 unità competitive nel duo Modern Contemporary children, e 8° posto su 29 unità competitive nel duo jazz dance children sfiorando ben due finali!

Noemi Megale 28° posto Adulti jazz dance su 53 atlete, terza italiana con piazzamento migliore come unità competitiva.

“Abbiamo sempre formato atleti che negli anni sono usciti fuori dalla nostra regione per prendere parte alle migliori competizioni nazionali dominado, in non poche occasioni, le gare italiane. Con questa esperienza, che presto ripeteremo attendendo le convocazioni per il Campionato del Mondo che si svolgerà a Sharm-El Sheik nei prossimi mesi, abbiamo avuto conferma di come anche una scuola come la nostra, da sola, abbia i migliori atleti che difendono il tricolore all’estero. Confrontarsi con unità competitive provenienti delle altre nazioni europee e piazzarsi tra le prime 12 atlete in Europa nei singoli,tra le migliori 3 Nazioni europee nei duo, e tra le prime 3 atlete italiane con la Megale negli Adulti jazz dance è una conferma di come il lavoro svolto dai tecnici della SHED Studios by Copacabana è di altissima professionalità nella nostra città, e di come la danza, debba essere riconosciuta come uno sport a tutti gli effetti. Siamo sulla giusta strada per formare i Campioni del futuro”. Queste le parole del Presidente Alessandro Mitidieri orgoglioso e fiero di aver potuto portare alto il tricolore e il nome della nostra città all’estero.