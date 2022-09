Reggina, primo vero bivio stagionale: il Cittadella può “pesare” la formazione di Inzaghi

di Paolo Ficara – La Reggina ed il suo obiettivo stagionale. L’argomento tiene banco in casa amaranto, la risposta potrà arrivare dopo il sesto turno di campionato. Per tanti motivi. Sia per il valore del Cittadella, avversario sabato al “Granillo” con fischio d’inizio alle ore 14:00, sia perché subito dopo avverrà la prima sosta di campionato.

VALORE AGGIUNTO – Abbiamo ancora negli occhi la magia tecnica realizzata da Jeremy Menez a Pisa. Nemmeno nell’inquadratura a campo largo si scorge Gigi Canotto, ma il francese ha applicato alla perfezione uno schema provato in allenamento. La gamba dei due giocatori ai suoi lati ne favorisce il buon esito. Al momento Menez sta alla Reggina come Roberto Baggio stava al Brescia di Carlo Mazzone in Serie A.

USCIRE ALLO SCOPERTO – Quattro vittorie in cinque gare, primo posto con numeri inequivocabili circa attacco e difesa. Se la Reggina dovesse riuscire sabato a centrare la terza vittoria interna consecutiva, contro un avversario che ha probabilmente qualcosa in più rispetto ai cinque già affrontati, il segnale sarà forte e chiaro circa l’obiettivo stagionale. Non ci sarà modestia che tenga, sarà eventualmente il pubblico ad iniziare a sognare.

CITTADELLA – I precedenti non contano niente. Il Cittadella si sta confermando squadra di spessore, puntando sulla continuità in panchina ed in gran parte dei titolari. Solo l’esterofilia della Serie A – ormai si contano sulle dita di una mano i calciatori di B acquistati dal piano superiore – consente ai veneti di annoverare ancora gente come Kastrati, Pavan e Antonucci. Rientra Asencio dalla squalifica, sia lui che Tounkara sono abbastanza veloci. Ciò potrebbe indurre Pippo Inzaghi a non fare a meno di Cionek: anche il polacco ha scontato il turno di appiedamento.

NEL RICORDO DI MASSIMO – Qualora l’attuale posizione di classifica non fosse un richiamo sufficiente, il club ha promosso una iniziativa benefica per attirare ulteriormente il pubblico. Circa un anno fa ci lasciava il compianto Massimo Bandiera, per tanti anni nella segreteria della Reggina. Parte dell’incasso di Reggina-Cittadella verrà destinato all’Ail sezione Alberto Neri di Reggio e Vibo Valentia. I tifosi potranno anche presentare un’offerta libera.