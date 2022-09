Il rossanese Daniele Lavia campione del mondo nel volley: l’Italia piega la Polonia a Katowice

Un’estate fa, l’impresa dell’Italia nel calcio capace di superare ai rigori l’Inghilterra a Wembley. Nella pallavolo si è andati oltre. I due volte campioni del mondo in carica della Polonia, a Katowice davanti a 12 mila tifosi polacchi, si sono dovuti arrendere per 3-1 all’ItalVolley guidato dal coach Fefè De Giorgi, cedendo il titolo. Da 24 anni il sestetto azzurro non andava sul tetto del mondo in questo sport.

Tra i freschi campioni del mondo c’è un calabrese. Si tratta dello schiacciatore Daniele Lavia, classe ’99, che ha iniziato nel Corigliano Volley e adesso indossa la casacca del Trentino. Per l’Italia è la quarta medaglia d’oro della storia al Mondiale.

