Ex Reggina, Ungaro apre una scuola di allenamenti individuali: open days il 9, 12 e 13 dicembre

La nuova società CB Ungaro Sporting asd nasce in supporto ad alcune scuole calcio di Reggio, per portare il singolo atleta al massimo delle sue capacità tecniche, coordinative e cognitive .

Il fondatore Gaetano Ungaro, spiega cosa lo ha spinto ad intraprendere tale percorso professionale: “Ho scelto di iniziare con l’INDIVIDUAL allenamento individuale progettato per offrire un’attenzione personalizzata e mirata. Si distingue per la possibilità di dedicare un tempo e uno spazio esclusivo all’atleta.

“Può essere strutturato in 2 tipologie di allenamenti: 1 personal che sarebbe 1 allenatore e 1 atleta e una groups minimo 2 persone massimo 6/7 per fasce d età da 2018 in giù. Ragazzini, ragazzine, adulti che vogliono migliorarsi sempre e divertirsi dedicandosi 1 ora solo a loro”.

“Nessuna concorrenza e nessun fastidio alle scuole calcio – sottolinea l’ex difensore della Reggina – se si riesce a trovare il giusto supporto, può servire anche a loro per la crescita individuale del singolo”.

“Organizzeremo dei lavori specifici con la presenza, una volta a settimana, di un preparatore atletico qualificato per curare la coordinazione; un preparatore dei portieri, sessioni anche per portieri individuali; e un collaboratore. Tutte persone qualificate e pronte a essere attente ad ogni esigenza singola dell’atleta. A spingermi verso tale iniziativa, oltre alla mia esperienza da calciatore professionista, è stata la possibilità di lavorare in staff importanti. A Reggio ho imparato tanto con Aglietti, Stellone , e poi con il mister Inzaghi dove lui ed il suo staff mi hanno asciato davvero tanto sia a livello umano, che sul campo”.

“Tutta questa esperienza la vorrei mettere a servizio del singolo che verrà a migliorarsi – spiega Ungaro – Questa esperienza mi è servita nel settore giovanile della Lazio, dove ho collaborato. Un anno importante per la mia crescita. Lo scorso anno, da secondo allenatore nel Brindisi, ho maturato una esperienza molto significativa perché mi sono ritrovato in alcune circostanze primo allenatore. Spero di portare tutta la mia esperienza al servizio di tutti” .

L’obiettivo, con i ragazzi, è basato sul gesto tecnico specifico e di performance, sul miglioramento di ogni aspetto tecnico-tattico, cognitivo e coordinativo .

OPEN DAY 9 dicembre ore 17 30 18:30 APAN 12 Dicembre APAN ALLE 17:00 18:30 APAN. Il 13 dicembre Impianto sportivo Concessa 17:00 19:00

Campo sempre disponibile. L’atleta può scegliere quando vuole il suo individuale.

Vi aspetto iscrizioni in privato nelle pagine Instagram e Facebook