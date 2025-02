Reggina-Siracusa, i convocati di Trocini: si rivede Lazar

Molta pretattica da parte del mister Bruno Trocini, alla vigilia del big match tra Reggina e Siracusa. Oltre a non sbilanciarsi in conferenza stampa, il tecnico ha inserito nella lista dei convocati anche i giocatori la cui presenza è in forte dubbio. L’unica assenza certa è quella dello squalificato Barillá. Sì rivede il portiere 2004 Lazar, si era infortunato nel corso di Akragas-Reggina a novembre. Ecco l’elenco completo, fischio d’inizio domenica alle 14 :30:

Portieri: Lagonigro, Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Ndoye, Vesprini

Centrocampisti: Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Salandria, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus