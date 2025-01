Reggina, la Scafatese ricorre per un tesseramento. I convocati di Trocini per Favara

Reggina di nuovo in scena mercoledì 15 dicembre, in trasferta contro la CastrumFavara, per recuperare la gara del girone d’andata rinviata lo scorso dicembre per motivi di ordine pubblico. Il club dovrebbe aver ricevuto copia, o comunque lo farà nelle prossime ore, del reclamo presentato dalla Scafatese e che ha messo sub judice il risultato di 1-1 maturato nei 90 minuti.

I campani contestano il tesseramento di un giocatore, al momento non c’è certezza sull’identità dello stesso. Ma la si potrà ricavare domani, dalla distinta: chi andrà in tribuna, tra i convocati di Bruno Trocini, potrebbe essere l’indiziato. Sicuramente out lo squalificato Adejo. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Lagonigro, Martinez.

Difensori: Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Ndoye, Vesprini.

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Laaribi, Porcino, Urso.

Attaccanti: Barranco, Curiale, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus.

p.f.