Reggina, Pergolizzi: “A Siracusa mi aspetto una partita bella ma tattica”

Snodo cruciale per la Reggina, impegnata domenica alle 15:00 sul campo del Siracusa attuale seconda in classifica. Rosario Pergolizzi in conferenza stampa, ha presentato il match alla vigilia. Confermata l’assenza dell’infortunato Toti Porcino.

“Quella di domani è una partita sentita, da tutti. Mi aspetto di vedere una bella partita, con due squadre che proveranno a vincere. Ma sarà anche una partita tattica. La formazione devo farla in base agli under”.

“Giocare a cinque ci dà più protezione. Ormai il nostro modulo è quello, o 3-5-2 o 4-3-3. Il nostro modo di pensare deve essere diverso. Non mi è dispiaciuto il primo tempo contro l’Acireale. Ma una squadra che va dentro l’area di rigore per otto volte e non riesce a fare gol, poi magari lo subisce al primo tiro”.

“Le aspettative dell’ambiente possono essere superiori al risultato momentaneo. Credo nel mio lavoro e nei ragazzi. Col tempo, diventeremo squadra. Sono convinto che è normale la gente si aspetti tutto e subito, e si abbatta per una sconfitta. Ma il mio dovere è di far arrivare vento positivo alla squadra”.

“L’unico assente sarà Porcino, che speriamo di recuperare mercoledì. Come condizione fisica siamo alla grandissima. Corriamo anche tanto, dobbiamo cercare di correre meglio. Siamo una squadra pronta a giocare tante partite anche in 15 o 20 giorni, come nel prossimo periodo. Sono convinto che domani andremo a fare la nostra partita”.

p.f.