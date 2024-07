Reggina: la Città Metropolitana anticipa il pagamento della corrente per il Sant’Agata

Con un provvedimento datato 5 luglio 2024, ossia quattro giorni prima di concedere alla Reggina la proroga per l’utilizzo parziale del Sant’Agata, la Città Metropolitana ha emanato una determinazione per pagare la corrente del centro sportivo. L’oggetto di tale provvedimento, recita infatti: LIQUIDAZIONE fatture Hera Comm Centro Sportivo Sant’Agata apr mag 2024.

Si tratta di poche migliaia di euro. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, si legge nella determinazione, ha ritenuto “di provvedere in merito, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente“.

E’ comunque specificato di “aver già trasmesso a mezzo pec (prot. in partenza n. 58412 /2024) alla La Società “A.S.D. La Fenice Amaranto” con sede in Via Dante n.7 a Reggio Calabria (RC) P.IVA e Cod. Fiscale 92124030807, i moduli di pagamenti per il rimborso della fornitura di energia elettrica periodo dal 01 aprile al 31 maggio 2024, così come previsto dall’art.3 dell’addendum al contratto di assegnazione temporanea datato 18/09/23“.

