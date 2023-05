SudTirol-Reggina, prevendita settore ospiti a partire da martedì. Le info utili per gli altri settori

Attesa smodata per il playoff tra SudTirol e Reggina, giunte rispettivamente sesta e settima al termine della regular season in Serie B. Gli amaranto disputeranno la gara secca di venerdì 26 maggio a Bolzano senza gli infortunati Camporese e Rivas, oltre allo squalificato Menez. Di seguito le info pubblicate sul sito degli altoatesini, riguardanti la prevendita biglietti:

La società FC Südtirol comunica modalità e tempistiche per l’acquisto dei biglietti relativi alla partita del 1° turno di playoff di Serie B tra FC Südtirol e Reggina, in programma venerdì 26 maggio (orario ancora da definire) allo Stadio Druso di Bolzano.

La prevendita è suddivisa nelle seguenti fasi:

1. Lunedì 22 maggio dalle ore 9.00 ore 20.00: prevendita riservata agli abbonati della serie B 2022/23, che hanno il diritto a confermare il loro esatto posto allo stadio Druso. I possessori della tessera stagionale riceveranno dall’FCS una comunicazione ufficiale (SMS e mail) con il link per prenotare e saldare il proprio tagliando. In alternativa, il posto dell’abbonamento può essere confermato presso le casse dello stadio Druso (lunedì 22 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00), così come in tutti i punti vendita Mooney (LOCATOR.MOONEY.IT).

2. Da martedì 23 maggio alle ore 9.00 a mercoledì 24 maggio alle ore 12.00: prevendita riservata a fidelizzati registrati presso il portale ticketing dell’FCS (TICKET.FC-SUEDTIROL.COM).

3. Da martedì 23 maggio alle ore 14.00: apertura della prevendita online per il settore ospiti (DIYTICKET.IT).

4. Da mercoledì 24 maggio alle ore 14.00: apertura della prevendita “libera” online (TICKET.FC-SUEDTIROL.COM) e presso i punti vendita locali.

La prevendita – indipendentemente dai termini indicati nelle fasi qui sopra riportate – resterà aperta fino ad esaurimento dei biglietti disponibili.

PREZZO DEI BIGLIETTI



TRIBUNA CANAZZA

Settore 3A/B: 35,00 € (più eventuali diritti di prevendita) / ridotto 30,00 € (più eventuali diritti di prevendita)

Settore 4A/B: 30,00 € (più eventuali diritti di prevendita) / ridotto 25,00 € (più eventuali diritti di prevendita)

Settore 5 (Locali) “Gradinata Nord”: 20,00 € (più eventuali diritti di prevendita) / ridotto 16,00 € (più eventuali diritti di prevendita)

Settore 6 (Ospiti): 20,00 € (più eventuali diritti di prevendita) / ridotto 16,00 € (più eventuali diritti di prevendita). La prevendita per il settore ospiti chiude giovedì 25 maggio 2023 alle ore 19.00.

TRIBUNA ZANVETTOR

Settore „Gold“: 55,00 € (più eventuali diritti di prevendita)

Settori 1A/1B: 40,00 € (più eventuali diritti di prevendita) / ridotto: 35,00 € (più eventuali diritti di prevendita)

Settori 2A/2B: 25,00 € (più eventuali diritti di prevendita) / ridotto: 20,00 € (più eventuali diritti di prevendita)

Diritto al biglietto al prezzo ridotto: bambini-ragazzi dai 5 ai 17 anni, Over 70 anni, Portatori di handicap (80% e oltre) che hanno bisogno di essere accompagnati. Ingresso gratuito per bambini sotto i 5 anni.

All’ingresso dello stadio dovrà essere esibito un documento d’identità valido.