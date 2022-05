Reggina, qualcosa si muove: un gruppo manifesta interesse, si attendono le carte

Il tempo è tiranno. Si attende l’arrivo al Sant’Agata dell’avvocatessa Katiuscia Perna, la quale non ha ancora nominato un amministratore unico che assuma le redini della Reggina. Tale figura dovrà immediatamente interfacciarsi con la Figc, per illustrare la situazione in vista di un 16 maggio che è ormai dietro l’angolo. Senza contare, inoltre, che entro il 31 maggio bisogna innalzare l’indice di liquidità allo 0,7 preteso dalla stessa Federcalcio.

Nella giornata di lunedì a Roma, i soggetti principalmente interessati (in questo momento) a rilevare il 100% delle quote della Reggina hanno presentato, in via informale, il proprio interesse. Tra le figure dirigenziali del gruppo, ce ne sono di recentemente attive nel mondo del calcio. Ora serve un piano scritto da recapitare il prima possibile ai giudici romani, per verificare la fattibilità dell’operazione.

p.f.