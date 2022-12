Medicina all’Unical, Antoniozzi (Fdi): “Sindaco Fiorita eviti guerre di campanile”

“Sindaco Fiorita eviti guerre di campanile. Umg non avrà effetti negativi”, è quanto affermato da Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in merito all’apertura della Facoltà di Medicina all’Università di Cosenza.

“La decisione del Coruc di autorizzare tre nuovi corsi di laurea ad Arcavacata usando l’ospedale dell’Annunziata come clinica è dì grande portata per Cosenza e per la Calabria.” Continua Antoniozzi.

“Si potrà avviare il percorso che qualificherà la sanità cosentina – dice Antoniozzi– con effetti sull’utenza e con all’orizzonte il nuovo ospedale, argomento sul quale discuterò con il presidente Occhiuto e con il sindaco Caruso.”

E poi aggiunge: “Ringrazio Roberto Occhiuto per l’impegno profuso. Al sindaco Fiorita dì Catanzaro l’appello a desistere dal portare avanti campanilismi che nel passato hanno devastato la Calabria. Nessuno declasserà l’università Magna Grecia e , anzi, tutti lavoreremo per supportarla ulteriormente.”

“Fiorita deve capire che se vogliamo recuperare centinaia di milioni di euro dì mobilità passiva dobbiamo consentire ai calabresi di curarsi in regione e dì rafforzare l’offerta e Catanzaro è un fiore all’occhiello del Meridione che non dimentichiamo”. Afferma in conclusione Antoniozzi.