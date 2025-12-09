Raf Lindia firma il romanzo “Là dove nascono i bergamotti”

Autore e sceneggiatore italo-americano, Raf Lindia, nato a Cosenza, vive tra New York e l’Italia, portando nelle sue storie la doppia anima di chi conosce a fondo due mondi: l’energia magnetica della metropoli e le radici profonde del Sud. I suoi romanzi – tra cui Il Commissario Marchese, La Vita non è un Sogno, Girl in a Glass Box, Shakespeare: Conspiracy of Silence (Shakespeare: L’Ultimo Dilemma) e La Ragazza nella Scatola di Vetro (in fase di adattamento cinematografico a Hollywood) – hanno conquistato lettori in tre continenti grazie alla capacità di intrecciare tensione narrativa, introspezione e atmosfera.

La scrittura di Lindia è riconoscibile per il ritmo da thriller unito a una sensibilità poetica che affonda nella memoria, nei luoghi e nelle contraddizioni dell’animo umano. Le sue opere esplorano i confini tra luce e ombra, verità e silenzio, appartenenza e fuga. È considerato oggi una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea italiana all’estero, punto di riferimento per lettori in cerca di storie intense, internazionali e profondamente emotive.

Con Là Dove Crescono i Bergamotti, Raf Lindia firma il suo romanzo più ambizioso: un viaggio dentro la Calabria segreta e in quella luminosa, un racconto che unisce la brutalità della ‘Ndrangheta alla bellezza antica di una terra che resiste. Un’opera capace di parlare a chi la Calabria la vive, a chi l’ha lasciata e a chi la scopre per la prima volta.

In Italia lo trovate solo su Amazon!

«Ci sono voluti due anni per scrivere questo libro. Erano sette che desideravo farlo. Credo sia il mio lavoro più importante, per l’impegno che richiedeva e per l’attenzione maniacale ai dettagli.

Uno su tutti: come raccontare una storia di ‘Ndrangheta e, allo stesso tempo, rendere omaggio alla mia terra. Una terra bellissima, accogliente, piena di sorprese.

Se sei calabrese, non puoi non leggerlo. E se non lo sei, questo romanzo ti farà guardare la Calabria con occhi nuovi.

E se sei un calabrese che vive lontano — come tanti, troppi — questo libro saprà emozionarti.

Un thriller, sì, ma anche un canto d’amore per una regione unica: difficile, complessa, eppure semplice e profondissima. Come le radici del suo bergamotto.»