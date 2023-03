“Canzoniere storto”, arriva in libreria la raccolta di poesie dell’attore Ernesto Orrico

“Canzoniere storto” è la nuova raccolta di poesie di Ernesto Orrico. L’autore presenterà il libro, edito da Edizioni Underground, giovedì 16 marzo, alle ore 18:30, presso la libreria Les Mots a Milano.

Attore, autore e regista calabrese. Ha pubblicato i testi teatrali ‘A Calabria è morta (Round Robin, 2008) e La mia idea. Memoria di Joe Zangara (Edizioni Erranti/ La scena di Ildegarda, 2020); le raccolte di poesie Appunti per spettacoli che non si faranno (Coessenza, 2012), The Cult of Fluxus (Edizioni Erranti, 2014) e Talknoise. Poesie imperfette e lacerti di canzone (Edizioni Underground?, 2018).

Animatore di progetti di contaminazione tra musica e teatro (The Cult of Fluxus, Speaking and Looping e Variante Lupo), è autore dei testi e voce nell’album Talknoise con le musiche di Massimo Garritano (Manitù Records, 2018).

Ha lavorato con Teatro delle Albe, Scena Verticale, Teatro Rossosimona, Zahir, Centro RAT, Teatro della Ginestra, SpazioTeatro, Compagnia Ragli.

È il protagonista dell’opera teatrale La fuga di Pitagora lungo il percorso del sole di Marcello Walter Bruno.

“Al lettore è restituita una scrittura seducente e vigorosa il cui intento non è solo quello di dare una forma a un contenuto, ma di far sì che la forma si faccia anch’essa sostanza dell’opera. E la sostanza, lo abbiamo visto, è scomoda, difficile da maneggiare. Si richiedono cura e attenzione, ci vuole quell’amore ostinato che Orrico, da “osservatore e testimone attento”, riserva ai propri luoghi e al proprio tempo.”

Dall’introduzione di Angela Albanese

Immagino il passato

Le bevute, le corse, il sesso

Ci sarà stato anche quello

Nella passione o nell’odio

Nel sopportare parole

Nel dimenticare persone

Nel rilanciare dadi

Nell’attesa placida

Un po’ di oblio

Il libro brucia

La chitarra stride

Il fumo sale

Il santo ride