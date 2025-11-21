Clima, Verdi Italiani: “Dihiarazioni Von Der Leyen inopportune, Europa non può indebolire la lotta ai fossili”

“Ora è chiaro: Von der Leyen vuole che l’UE rimanga legata a prezzi energetici elevati e scenari geopolitici inaffidabili. Le parole della Presidente della Commissione Ue, secondo cui l’UE non starebbe combattendo i combustibili fossili ma solo le emissioni, sono dichiarazioni inopportune in questo momento e rischiano di indebolire la posizione dell’Unione nei negoziati in corso alla COP30 di Belém. Significa aprire la porta a tecnologie costose e di dubbia efficacia, come la cattura e stoccaggio e la rimozione di CO2, e spingere meccanismi come i crediti internazionali, che si limitano a spostare il problema.” Così la delegazione dei Verdi italiani al Parlamento europeo con il portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

“Mentre in Brasile il Commissario europeo per il clima parlava di transizione dai combustibili fossili, la Presidente della Commissione trasmetteva un messaggio opposto in Sudafrica. Significherebbe vendersi all’industria del fossile e se questo è nelle intenzioni politiche di von der Leyen, è inaccettabile. Così l’Europa perde coerenza e credibilità internazionale. Il nostro obiettivo, invece, deve restare chiaro: ridurre le emissioni significa abbandonare progressivamente i combustibili fossili, non mascherarne l’uso,” concludono.