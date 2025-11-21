Ponte sullo Stretto, Salvini: “Senza alta velocità non risolve nulla”

“Ci stiamo lavorando dall’Emilia Romagna fino in fondo alla Puglia, passando per le Marche. C’e’ un progetto, ci sono anche dei soldi: Rete ferroviaria italiana ha cento miliardi di euro da finanziare nei prossimi anni, sia sulla dorsale Adriatica sia sulla Tirrenica, per arrivare da Salerno a Reggio Calabria. Il ponte sullo Stretto, senza l’alta velocita’ che arriva fino a Reggio Calabria, non risolve. In tre anni non riesco a recuperare trent’anni di mancati interventi, pero’ sono contento di quello che stiamo portando avanti”.

Lo ha detto ad Andria il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla dorsale Adriatica.